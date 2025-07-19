中製石墨不當補貼 美課93.5％反傾銷稅

美國商務部初步裁定中國生產的石墨獲得不公平補貼後，將課徵該進口產品九十三．五％反傾銷稅。（彭博資料照）

實際關稅增至160％

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國商務部初步裁定中國生產的石墨獲得不公平補貼，將課徵該進口產品九十三．五％反傾銷稅，新關稅將在現有稅率上進一步追加，使實際關稅上升至一六○％。

彭博報導，這起調查源於去年十二月，代表美國石墨生產商的「美國活性陽極材料製造商聯盟」（AAAMP）向兩個聯邦機關提出申訴，要求調查中國製造商是否觸犯反傾銷法；石墨是電池生產的關鍵成分。

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美國商務部十七日公布初步判決，其中點名中國電池巨頭寧德時代是中國政府控制扶持的國企，對全球石墨市場有不利影響，並阻礙美國新興生產商的成長；最終判決預定十二月五日宣布。

全球電動車供應鏈已面臨北京對一些關鍵礦產與電池技術的出口管制，對石墨課徵反傾銷稅將加劇該供應鏈的緊張局面。AAAMP發言人歐爾森指出，「商務部的裁決證明，中國以低於公平的價格向美國市場銷售活性陽極材料」。

顧問公司CRU集團電池材料主管艾德漢指出，美國此舉不啻是電池製造商的一記重拳。一六○％的關稅相當於普通電動車電池每瓦時增加七美元成本，或者五分之一的電池製造稅務減免；該減免源於拜登政府的通膨削減法，並在川普的預算法中獲得保留。他補充，「這基本上是抹除了韓國電池製造商整整一或兩季的利潤」。

特斯拉與其主要電池供應商日本松下公司致力於阻止課徵新稅，他們說，由於美國產業的發展程度無法滿足汽車製造商要求的品質標準與產量，所以他們依賴中國的石墨進口。

彭博數據顯示，去年美國進口近十八萬公噸石墨產品，其中約三分之二來自中國。中國主導石墨加工產能，國際能源總署報告說，石墨是最容易面臨潛在供應風險的材料，急需努力，以實現多元化目標。

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