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傳AI大咖直接進場 搶台積產能

2025/07/19 05:30

業界最新傳出，亞馬遜雲端服務（AWS）等業者擬直接自行下單台積電投產先進製程。（路透資料照）業界最新傳出，亞馬遜雲端服務（AWS）等業者擬直接自行下單台積電投產先進製程。（路透資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電先進製程獨霸全球，幾乎通吃人工智慧（AI）訂單，持續居賣方市場的領先地位。業界最新傳出，亞馬遜雲端服務（AWS）、Alphabet（Google母公司）原本是透過第三方向台積電投產先進製程，擬將直接自行下單台積電，變成直接客戶。

業界指出，雲端業者都是台積電的客戶，他們的AI相關ASIC（特殊應用晶片）分別透過不同第三方下單給台積電。但近期傳出有的要收回委託權，自行主導向台積電下單投產，不再透過外部的第三方，這代表雲端客戶已發展為大型公司，想要跟台積電進行更緊密的合作，不想再透過設計公司投片，如此也可節省成本。

業界舉例，有的雲端廠商若投產五十億美元，沒有透過第三方，可能可減少五％的成本支出，等於可省二．五億美元，非常可觀。

受惠AI需求強勁，台積電今年第二季三奈米製程出貨占營收比重達二十四％，五奈米製程占三十六％，七奈米製程占十四％，先進製程（包含七奈米及更先進製程）的營收比重達七十四％，創下單季新高。

台積電指出，五奈米製程產能吃緊，三奈米製程更加吃緊，將透過七奈米產能支援，以縮小供需缺口，因大部分機台設備可共用。AI多數產品仍投產五奈米系列的四奈米，預計二年內轉移至三奈米，三奈米與五奈米預計數年內保持供應緊俏。

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