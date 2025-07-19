擴大技術領先 台積2奈米良率超預期

晶圓代工龍頭廠台積電，今年下半年將量產二奈米先進製程，受惠人工智慧（AI）發展趨勢來到，國際大廠客戶對投產二奈米的青睞度高，需求超越三奈米。（資料照）

需求、價格、獲利高於3奈米 明年下半年貢獻營收

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電二奈米系列製程分布竹科寶山與高雄楠梓廠區，目前規劃寶山二座廠，高雄楠梓園區多達五座廠，共有七座廠之多，後續可能還會增多。業界傳出，台積電內部正力拚良率提高，且速度超過預期，將可持續擴大技術領先差距；台積電董事長暨總裁魏哲家日前在法說會透露，二奈米價格較高，獲利將會比三奈米高，預期量產後將進入產能爬坡階段，明年上半年貢獻營收。

南北達7座廠 後續還會增建

晶圓代工龍頭廠台積電，今年下半年將量產二奈米先進製程，受惠人工智慧（AI）發展趨勢來到，國際大廠客戶對投產二奈米的青睞度高，需求超越三奈米；台積電感受客戶對二奈米需求是「很多、很多」，預期將高於三奈米，二奈米世代的A16製程也很有吸引力，正積極準備產能，以滿足客戶需求。

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業界分析，台積電二奈米廠區數超越三奈米與五奈米，顯見客戶需求很強，台積電先進製程將持續擴大領先英特爾、三星，良率也勢必超越這兩家，連英特爾也傳出已下單台積電，與超微、蘋果、聯發科等大廠成為台積電二奈米的客戶。

國際大廠青睞 英特爾也下單

魏哲家日前在法說會中指出，台積電二奈米與A16系列技術領先業界，因應對節能運算永無止境的需求，幾乎所有的相關創新者都正在與台積電合作；他預期在智慧型手機和高效能運算（HPC）應用的推動下，台積電的二奈米技術在初期頭二年，產品設計定案（tape outs）數量將高於三奈米和五奈米的同期表現。

魏哲家說，台積電二奈米將如期在今年下半年進入量產，其量產曲線與三奈米相似；在台積電持續強化的策略下，也會推出二奈米的P製程（N2P）技術，作為二奈米家族的延伸，並計畫於二○二六年下半年量產；相較三奈米（N3E），二奈米製程在相同功耗下，速度將可增加十％至十五％，或在相同速度下，功耗降低二十五％至三十％，晶片密度增加大於十五％。

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