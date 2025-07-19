中科交地 台積電1.4奈米廠年底動工 兩年建4座廠 拚2027年試產

中科台中二期園區擴建案，6月交地台積電（圖紅圈處），4座廠今年底動土。（中科管理局提供）

〔記者黃旭磊、洪友芳／綜合報導〕中部科學園區昨舉辦二十二週年慶，台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭率廠商道賀慶祝，中科管理局局長許茂新宣布，中科二期擴建已正式交地給台積電，台積電也承租土地，預計今年底四座廠將動土，興建期間兩年，拚二○二七年底完成風險性試產，二○二八年下半年正式啟動二奈米以下先進製程。

國科會中科管理局昨邀請超過二五○名業界人士參與「卓越中科、飛躍二十二」週年慶典，國科會副主委蘇振綱與上百家廠商負責人、總經理見證慶賀。由於中科台中二期園區正進行滯洪池等先期水保工程，以利台積電第四季發包動工，在場包括達欣等大型營造廠都熱切關注開工日期。

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中科今年營業額 可能突破1.2兆

許茂新強調，中科二期擴建水保公共工程動工，已正式交地給台積電，而台積電也已承租土地，隨著全球半導體產業持續升溫，帶動中科業績穩定成長，樂觀預期今年園區全年營業額可能突破一．二兆元，再創歷史新高。

台積電在今年四月北美技術論壇，釋出生產據點規劃消息，中科二期計畫編號為晶圓二十五廠，將興建四座一．四奈米晶圓廠，首座廠預計二○二七年底完成風險性試產，二○二八年下半年量產，將導入更先進的二奈米以下製程，初期月產能規劃約五萬片。

2奈米以下製程 2028下半年量產

雖然台積電董事長暨總裁魏哲家日前在法說會中強調，當一六五○億美元投資完成後，台積電二奈米及更先進製程產能，將會有約三成在美國生產，亞利桑那州當地將成為獨立的先進半導體製造聚落。但供應鏈直言，台積電光是二奈米系列製程，目前就規劃寶山二座廠、高雄楠梓園區五座廠，也就是至少七座起跳，加上中科四座一．四奈米晶圓廠年底將動工，「台積電二奈米及更先進製程產能，未來主要還是在台灣」。

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