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攜手亞馬遜、微軟 中華電投資AUG海纜

2025/07/18 05:30

中華電信投資的AUG新海纜昨日正式簽約。（記者王憶紅攝）中華電信投資的AUG新海纜昨日正式簽約。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）攜手亞馬遜、微軟以及6家電信公司，共同投資興建的全新海底光纖電纜系統Asia United Gateway East Submarine Cable System（AUG East），昨日正式在新加坡完成簽約，預計2029年完工啟用。中華電信董事長簡志誠表示，AUG East海纜聯盟結合區域主要電信業者與國際大型OTT業者，中華電信投入24億元，聯盟並未對外公開總投資金額。

AUG全長約8900公里，規劃登陸台灣、新加坡、印尼、馬來西亞、汶萊、菲律賓、韓國與日本，海纜系統範圍遍及東南亞與東北亞主要國家地區。

中華電信指出，AUG East在台灣採雙登陸宜蘭與台東，與同樣是雙登陸台灣的SJC2（東南亞日本2號海纜）登陸點不重複，提升台灣整體聯外網路多元性，且AUG East海纜路由規劃繞菲律賓西部沿海新路由，與中華電信建設中的APRICOT（杏子海纜）走菲律賓東側海域不同，多元化海纜路由設計可進一步提升區域網路韌性。

因應AI龐大雲網需求

簡志誠表示，AUG East海纜與中華電信今年3月簽署投資的E2A海纜（串聯亞洲與北美）均採用最新海纜技術，預計2條新海纜陸續完工後可相互銜接，形成亞洲重要市場與北美資料中心間的高速通道，進一步強化台灣成為亞太資訊匯集中心的地位，因應未來AI發展龐大之雲網需求。

中華電信目前有7條國際海纜及4個國際海纜站，除AUG海纜，將再建6條海纜及1個新的海纜站，今年下半年預計連接台日港新的SJC2、連接台日印新的APRICOT海纜完工啟用，而E2A預計2028年正式啟用

在國內方面，則有9條國內海纜連結本島與澎、金、馬及小琉球等，正在建設台澎金馬第4海纜，預計2026年中完成。

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