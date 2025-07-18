台美關稅談判 政院：爭取比日韓更好待遇

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣（中）昨在立院表示，會在八月一日前與美國積極協商，希望可以爭取到比我們競爭對手日本、韓國更好的待遇。（記者羅沛德攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院財政委員會昨舉行「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會，行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣強調，台灣尚未收到關稅信函，會在八月一日前與美國積極協商，希望可以爭取到比我們競爭對手日本、韓國更好的待遇；過程中將持續堅守產業與國家利益，捍衛國民健康與糧食安全。

持續堅守產業與國家利益

立委憂心關稅談判可能結果，顏慧欣回應說，在八月一日以前，各國暫行的對等關稅仍維持在十％，雖有廿五個經濟體陸續收到美國通知二十％到五十％不等的未來稅率，但目前觀察關稅信函，看起來處理的方式並不太具有一致性、或與談判進展可能也沒有必然的關係。

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顏慧欣表示，目前有一些國家已在公開場合表示和美國的談判有達到一定的進展，例如柬埔寨政府在七月四日宣布與美談判即將完成，歐盟也提及與美談到了原則性的協議，但他們還是收到了關稅信函，得到了一個新的稅率；可是像越南，美國宣布越南完成談判，給了二十％的新稅率，但越南反而沒有收到關稅信函。

顏慧欣說，台灣還沒收到關稅信函，但有無收到關稅信函，目前看起來是美國政府希望給各國更多的時間，加速進行談判的誘因和動力；所以，台灣即便還沒收到關稅信函，但我們的談判立場就是持續在八月一日前持續努力和美國積極協商，希望取得一個對台灣產業、對國家利益最佳的稅率；也希望可以爭取到比我們的競爭對手日、韓更好的待遇。

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