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川普︰將函告150國 關稅10～15％

2025/07/18 05:30

美國總統川普週三在白宮表示，將向逾150個未和美國進行談判的國家發送關稅通知函，稅率可能介於10％至15％之間。（法新社檔案照）美國總統川普週三在白宮表示，將向逾150個未和美國進行談判的國家發送關稅通知函，稅率可能介於10％至15％之間。（法新社檔案照）

通知貿易量較小國家稅率

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普表示，隨著對等關稅最新期限八月一日即將到來，他將向逾一五○個未和美國進行談判的國家發送關稅通知函，他們的關稅稅率可能介於十％至十五％之間，並說接下來「將宣布一些不錯的協議」。

預告印度將開放市場 兩國談判「非常接近達協議」

川普週三在白宮對媒體表示：「我們將向逾一五○個國家發出付款通知，詳細說明他們要繳納的關稅稅率，對這些國家來說，每一個都會得到同樣的待遇。他們與美國的貿易不多，不像中國、日本那樣的大國。」

川普還表示，美國非常接近與印度達成協議，讓他們開放市場，接下來將宣布一些不錯的協議；他並重申每發出一封關稅信，就是一項協議，他認為最好的協議就是直接寄出一封信，告知對方將支付的關稅。

川普在七日簽署行政命令，將對等關稅最後期限延後三週至八月一日，並已向二十五個經濟體寄發關稅通知函，告知若無法與美國談判出更好的協議，將在最後期限屆滿後實施新關稅，這促使許多貿易夥伴趕著與美國談判。

法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家賈西亞—赫雷洛（Alicia Garcia-Herrero）表示：「對世界多數國家而言，川普宣布的十％至十五％關稅可被解讀為正面訊息，為較小國家提供一些確定性，這個稅率也暗示，川普了解到關稅太高可能有害。」

美財長抵日

外界聚焦關稅談判

川普迄今已分四波對二十五個貿易夥伴寄發關稅通知函，日本和南韓面臨二十五％關稅，歐盟和墨西哥則面臨三十％關稅，加拿大的關稅達三十五％，巴西更高達五十％，但在八月一日前，這些國家仍可與美國繼續協商；美國財政部長貝森特昨天訪問日本，外界關注他此行是否跟日方展開非正式的關稅談判。

川普也與英國、越南和印尼達成協議，這些國家分別被徵收十％、二十％和十九％關稅，另與中國達成一個協議架構，雙方將恢復稀土和半導體等產品交易。

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