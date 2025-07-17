盤勢分析》攻上23000點 慎防川普變臉

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）因獲准對中銷售H20晶片股價勁揚，，帶動台股昨開高走高。（資料照）

受輝達H20晶片銷中解禁，加上台積電（2330）ADR收盤價衝破新高，台股昨（16）日開盤隨即跳空開高表態，睽違138天再度越過23000點大關，盤面除權王台積電領軍AI概念股上攻外，IP概念股世芯-KY（3661）、晶心科（6533）以及ABF載板的南電（8046）、景碩（3189），加上玻纖紗族群德宏（5475）、富喬（1815）各有表現，終場加權指數上漲206.96點，收在23042.9點，成交量放大到3912.95億元。

7/17除權、除息股票

觀察三大法人動向，外資昨買超138.44億元、投信買超23.1億元、自營商買超約78億元，合計買超239.53億元；台指期昨結算，外資台指期淨空單昨減少1956口，累積外資台指期淨空單為53396口。

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外幣匯率行情表（7/16）

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，就產業面觀察，AI與高階製造投資動能未減、台灣出口回升，內外資輪動活絡，台股中期仍偏多看待，建議聚焦具備成長性與法人買盤加持的主流多頭族群，包含高殖利率金融股、雲端服務供應商資本支出上修受惠族群、美國AI基建受惠族群、記憶體漲價受惠族群等。

不過，在市場樂觀之餘，元大投顧提醒，台灣面對川普政府非典型貿易談判手段，恐怕沒有太多協商空間，若未來關稅不如市場預期，可能引發失望性賣壓，投資人仍須慎防；至於選股部分，AI供應鏈訂單能見度明確，CCL（銅箔基板）、PCB（印刷電路板）、水冷散熱，高電壓線束、電源解決方案等持續獲得資金青睞，重電設備、電線電纜業者受惠夏令旺季題材，投資人可透過買黑賣紅策略短打進出。

（記者張慧雯）

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