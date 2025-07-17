遠百徐雪芳︰樂觀迎戰前行

遠百總經理徐雪芳（中）、遠百營運長林彰豐（右2）、副總經理陳佑任（左2）、副總經理詹萃華（左1）、副總經理劉儀婷（右1）。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台灣百貨競爭激烈，接下來將有數十家新百貨公司陸續登場，迎來新一輪戰局，遠百（2903）今年上半年營收呈現正成長，遠百總經理徐雪芳正面看待下半年景氣，徐雪芳表示，遠百除了寶慶店改建、板橋T-Park外，也持續尋找適合據點，對於台灣百貨業未來發展，她保持樂觀態度，隨時應戰，率領團隊拚命往前划行。

數十家新百貨公司陸續登場

徐雪芳最近卸下百貨零售企業協會（百協）理事長一職，她創下百協有史以來最長的8年理事長任期，並為百協理事長設下「天花板級」的輝煌成果，在國際交流、服務創新、社會公益以及業務拓展等方面取得豐碩成果。

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她擔任理事長沒多久就碰上有史以來最嚴重的疫情危機，徐雪芳為百貨業發聲，與政府積極溝通，籌措口罩，爭取水、電、租稅降價，並首次促成與國外百貨協會正式拜會交流的紀錄，去年親自帶隊拜訪「日本百貨店協會」，增加台灣能見度，並增加海外參訪獎勵名額，給予百貨從業人員與國外交流學習的機會，同時在她任內，新光三越重返百協，微風廣場也加入百協，台灣一線大咖百貨業者全部入會。

徐雪芳去年到日本百貨店協會參訪，日本特別展示出特別貴賓室，徐雪芳說，日本百貨有許多長處優點值得台灣學習，像是日本百貨業經營VVIP，定期舉辦聚餐、看電影、鑑賞珠寶等活動，讓VVIP有如小型社團，未來她會把相關值得學習的項目落實在遠百經營。

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