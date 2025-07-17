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Fed憂關稅轉嫁效應浮現 川普不承認

2025/07/17 05:30

達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根十五日表示，決策者可能必須維持利率穩定一段更長時間，才能完全將通膨降溫。（路透資料照）達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根十五日表示，決策者可能必須維持利率穩定一段更長時間，才能完全將通膨降溫。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕隨著美國六月消費者物價指數（CPI）上揚，聯準會（Fed）對通膨走高的擔憂似乎成真。達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根（Lorie Logan）十五日表示，決策者可能必須維持利率穩定一段更長時間，才能完全將通膨降溫。

從咖啡、音響設備到家具、日用品，美國物價全面上漲，數據顯示，六月CPI年增三．五％、月增○．三％，增幅較前一月擴大，經濟學家認為，這是川普政府提高的關稅正轉嫁消費者的明證。

通膨洞察主管夏利夫說，「數劇顯示關稅已開始產生不良影響。服裝、家具價格跳漲、娛樂商品也漲價」，這些都是大量進口的商品，漲幅可觀。

洛根在一場演說中指出，「相關數據進一步表明貨幣政策須維持緊縮一段更長時間，才能將通膨持續降回目標水準，而在此基本狀況下，甚至適度的限制性政策也都能維持就業最大化」。

她補充，如果通膨降溫、勞動市場疲軟，也可能導致很快降息；她並預期聯準會偏好的通膨數據「個人消費支出物價指數」（PCE）也將走高。

在通膨數據公布後，川普在其社群平台發文說，「聯準會應該降息三個百分點，通膨非常低，每年將可省下一兆美元」。美國當前基準利率維持在四．二五％至四．五％之間。

但洛根對此指出，「短期內，聯準會可以透過降息，暫時提振就業，但一段時間後，過度降息將引發通膨螺旋，抹除就業市場火熱帶來的好處。因此，為了經濟持續強勁，聯準會必須做出長遠的決策」。

美國財政部長貝森特十五日呼應川普說，「我不會過於聚焦於一個通膨數據，關注趨勢才重要，而通膨並沒有加速升高」。

貝森特接Fed主席？川普︰更適合現職

貝森特也證實遴選下一屆聯準會主席的正式程序已啟動。聯準會主席鮑爾任期明年五月結束；川普說，儘管貝森特是接替鮑爾的優秀人選，但他更適合目前的職位，因此由他出任聯準會主席的情形不太可能發生。

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