僅美車零關稅？ 台灣賓士總裁︰不符WTO精神

台灣賓士汽車總裁金恩中昨天表示，不希望政府僅對單一國家或生產地給予特殊待遇。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國對等關稅談判倒數計時，台灣賓士汽車總裁金恩中昨天表示，賓士（BENZ）做為德國品牌，仍期待在全球貿易中維持一個公平開放的市場，不希望政府僅對單一國家或生產地給予特殊待遇，應同時考量歐洲、日本、韓國等地進口的汽車，才能符合WTO（世界貿易組織）公平貿易的精神。

金恩中說，自四月美國宣布對等關稅以來，台灣車市無論是銷售量、領牌數或接單量，均呈現趨緩走勢，難以明確判斷其主要原因是來自於經濟不確定性，還是關稅或貨物稅的不確定，但第二季整體車市表現確實較去年衰退，尤其是賓士「水貨車」明顯衰退。

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他坦言，若美國進口車關稅從十七．五％調降至零，短期內部分豪華車品牌可能因此受益，台灣賓士自美國進口的車款也會配合政府政策進行價格調整，認同政府政策應讓車價更親民、但目的並非要引發價格戰。

台灣賓士目前自美國進口車款有GLE、GLE Coupe、GLS，若美國進口車零關稅，GLE和GLC定價該如何調整？他說，這並非單純的針對單一車型反應，而是涉及台灣賓士整體產品組合，需要時間規劃，來迎合消費者需求和期待；但台灣賓士美國進口車價格調整「不會開第一槍」。

金恩中表示，今年剩下五個多月時間，若車市充滿「如果」的假設與揣測，這種不確定性將對經濟造成干擾；今年車市全年銷量要追平去年，絕對是巨大挑戰，但這也取決於政府政策的明確性，希望能盡快做出決策，以利車廠規劃整體市場策略。

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