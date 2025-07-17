台美第4輪磋商 已初步約定

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣昨說明，目前台美已初步約定下一輪實體磋商時程。（記者叢昌瑾攝）

政院經貿辦︰8/1前續努力談判

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國政府近期陸續寄發關稅信函、公布各國關稅稅率，但台灣遲未收到關稅信函。行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣昨說明，目前台美已初步約定下一輪實體磋商時程，雙方團隊皆肯定談判是有進展的；她強調，關稅信函本身並非最終稅率，無論收到信函與否，在八月一日期限之前努力談判都是經貿辦的重點。

顏慧欣於立法院外交及國防委員會報告指出，台美已於五月一日、六月廿五日、七月八日在美國華府完成三輪實體諮商，期間也進行數次視訊會議，目前已初步約定下一輪實體磋商時程；台美雙方團隊皆肯定談判是有進展的。

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對於談判細項及結果，顏慧欣維持一貫保密態度，強調所有談判的國際慣例皆同，必須等雙方已對明確事項有共識，甚至協議草簽後，經雙方同意才能公開。

針對稅率數字，外交部次長陳明祺分析，目前各國稅率最高為巴西的五十％，底線是英國的十％，不少鄰近國家為廿五％至三十％不等；外交部綜合判斷，美國擬定稅率考量因素眾多，包含貿易逆差、經濟安全、兩國關係、地緣政治等，變數多，很難預測。

對於立委關切，若台美在八月一日期限前未談成，是否適用川普日前講的十五％到二十％稅率。顏慧欣說明，川普所說的十五％到二十％，是針對在四月二日公布的關稅中拿到十％的國家，他要一併提高；台灣屬於原本有個別對等關稅的國家，也就是有貿易逆差存在，經貿辦會在期限前努力談判關稅稅率。

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