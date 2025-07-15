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財經青紅燈》都是債蛙害大立光的？

2025/07/15 05:30

國泰投信公告旗下國泰10Y+金融債（00933B）、國泰投資級公司債（00725B）兩檔債券ETF的收益分配。（資料照）國泰投信公告旗下國泰10Y+金融債（00933B）、國泰投資級公司債（00725B）兩檔債券ETF的收益分配。（資料照）

■陳永吉

國內光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）上週召開法說會，結果公布第二季匯損高達42億元，吃掉3個股本以上的獲利，雖然不涉及現金流，大立光隔天股價也開低走強，但新台幣強力升值的後座力，已在上市櫃公司財報上顯現。

新台幣今年第二季狂升近11%，有人認為是預期心理，也有人認為是因應關稅問題，還有人認為是新台幣之前過於弱勢，因為太多資金匯出買海外債券ETF，導致台幣弱勢，如今美債成落水狗，大家拚命賣，資金匯回台灣，引發新台幣升值。

美債ETF成落水狗是不爭的事實，國內三檔重量級債券ETF，分別是元大美債20年（00679B）、群益ESG投等債20+（00937B）、國泰20年美債（00687B），規模都超過2000億元，這三檔ETF今年以來受益人數大減，00679B今年初還有39.6萬人，上週剩下35.2萬人，資產規模減少925億元。

00687B同樣在年初受益人數高峰時來到30.3萬人，上週也只剩26.1萬人，減少4.2萬人，資產規模減少383億元；00937B受益人數高峰落在今年2月，達33.1萬人，上週也僅剩31.1萬人，減少2萬人，規模減少240億元。

ETF資產規模減少，價格下滑（已還原配息）是原因之一，另外退場贖回影響也不小，00679B資產規模減少29%最多，但債券ETF價格今年來僅約跌8%，顯然退場不玩的「債蛙」資金比重不低；00687B今年價格也跌約8%，規模減少約15%；00937B規模減少的幅度跟價格下跌幅度相當，持續抱緊的債蛙也不在少數。

大量持有債券ETF領息的「債蛙」，因看壞美債而大量贖回，看來在這波台幣升值也佔有一定程度的影響，但從上面三檔債券ETF的受益人數來看，多數債蛙還是不死心，所以未來若美國債市還有另一波震盪，新台幣被牽連升值恐怕也在所難免。

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