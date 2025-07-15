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力抗美國關稅衝擊 緯創部署多重計畫

2025/07/15 05:30

緯創昨天舉辦內湖研發大樓新建工程開工動土典禮。（記者方韋傑攝）緯創昨天舉辦內湖研發大樓新建工程開工動土典禮。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國新一波關稅政策尚未明朗，電子大廠緯創（3231）總經理林建勳昨日表示，目前客戶尚未出現調整拉貨或更動供應地的動作，公司也未接獲任何變動通知。緯創多年以來早已與客戶演練各種應變計畫，包含Plan B、C、D（B、C、D計畫）在內，都已預作部署，可視情況迅速啟動。

林建勳指出，雖然美方近來接連公布關稅清單，但真正的細節仍未釐清。緯創現階段依舊維持原有出貨與供應規劃，未受實質影響。由於集團的全球據點橫跨亞洲、東南亞、美洲與歐洲，「若有任何影響，我們都有備援方案」，早在川普首度當選總統時，就與客戶共同模擬過多重生產配置的情形。

針對AI伺服器是否會受到新關稅波及，林建勳直言，「AI伺服器是剛性需求，就算有關稅，需求還是在」，相關技術仍在快速進展，效能更新與算力提升，推動客戶持續採購，與筆電、手機等成熟消費性產品性質不同，「每個人都有手機、筆電，但AI伺服器還在建置階段，需求沒那麼容易降溫」。

至於美國本土設廠規劃，林建勳表示，德州達拉斯新廠預計2026年第一季開始量產，將主要負責伺服器生產。然而筆電與PC在美國設廠的可能性較低，主因是成本偏高，目前仍維持既有產地生產模式。

北市內湖AI研發大樓昨動土

林建勳說，緯創在輝達美國總部附近設有辦公室與實驗室，近年也建置維修中心，雙方維持高度合作關係。輝達宣布在台北設立第二總部後，有利於後續進一步促進交流，「都在台北市，對我們來講很方便，是絕對正面的影響」。

在人才發展方面，林建勳透露，緯創將持續推動人才招募計畫，並強調近年離職率已降至個位數，「我們會努力提供更好的福利，希望員工能夠留任並長期發展」，隨著昨日台北市內湖AI研發大樓動土、2028年完工，集團會繼續致力於強化在台北市的研發核心地位。

林建勳指出，AI研發大樓與規劃興建的緯穎（6669）總部大樓相鄰，距離現有的行善路辦公區，也就是內湖數位內容創新中心及緯創企業總部僅約1公里，未來將延伸拓展成為AI科技廊道。

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