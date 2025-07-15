趁關稅戰休兵 中國對非美出口增

中國六月對東南亞等非美市場出口表現強勁，對美國出口跌幅則縮小。（法新社）

下半年出口恐走弱

〔編譯盧永山／綜合報導〕隨著美中關稅戰暫時休兵，中國出口商加緊接單搶市，使中國六月出口動能回升，尤其對東南亞等非美市場出口表現強勁，對美國出口跌幅則縮小。不過，分析師指出，由於美國關稅政策高度不確定，下半年中國出口動能可能走弱。

中國海關總署表示，六月以美元計價出口年增五．八％，主因對非美市場的出口強勁，其中對東南亞出口激增十六．八％，對歐盟成長七．六％；對美國的出口則下跌十六．一％，連續三個月下跌，但跌幅較五月的三十四％減半。中國六月進口則年增一．一％，為今年以來首見成長。

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今年上半年中國出口成長五．九％、進口下跌三．九％，貿易順差五八五九．六億美元，較去年同期增加約三十五％。

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家黃梓純表示：「美國對中國關稅依然居高不下，中國製造商藉降價快速擴大海外市占率能力，如今面臨越來越大的限制。」

黃梓純指出，中國六月進口反彈，可能是因比較基期低所致，加上美中貿易戰暫時休兵，中國恢復對美國產品的部分需求，導致對美國進口的跌幅縮小。中國六月對美國進口下跌十五．五％，低於五月的下跌十八％。

中國將於週二公布第二季經濟成長率，市場預估達五．一％，低於第一季的五．四％。銀保資產管理公司首席經濟學家張智威表示，下半年前景仍不明朗，因出口商預先出貨的動能可能減弱，北京當局須推出新財政刺激措施，來緩衝美國關稅對經濟的衝擊。

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