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〈財經週報-本週熱點〉國銀人民幣存款餘額 挑戰連3升

2025/07/14 05:30

國銀人民幣6月底存款餘額能否連3升，有待觀察。（路透）國銀人民幣6月底存款餘額能否連3升，有待觀察。（路透）

記者陳梅英／專題報導

中央銀行本週將公布國銀人民幣6月底存款餘額，由於市場對美元信心動搖，人民幣存款餘額已連2個月走升，但落在人民幣1,100至1,200億元近12年低檔區，能否連3升，有待觀察。

根據央行統計，5月底國銀人民幣餘額1,174.34億元，月增47.09億元，已連續2個月走升。其中，外匯指定銀行（DBU）存款餘額為889.77億元，月增59.84億元或7.2%。央行官員表示，法人戶與個人戶同步成長，而法人戶主要是客戶回收投資在國外的長期債票券，以及資金調度考量，小幅增加存款。

國際金融業務分行（OBU）則減少12.75億元或12.75%，降至284.57億元。主因法人戶匯出人民幣支付中國貨款，導致存款下滑。

儘管人民幣存款餘額連2個月走升，但是規模仍處於相對低檔，畢竟當前中國經濟基本面仍未明顯改善，且人民幣無論是匯率或是利率也沒有特別吸引人之處。

前5月核准僑外投資金額 年增76.64%

另，經濟部本週將公布上半年僑外投資金額。根據經濟部投審司資料，因外商持續投資台灣離岸風電開發，以及Google、亞馬遜等外商加碼投資，今年前5月核准僑外投資819件，年減9.8%，核准投資金額54.8億美元（約新台幣1,632億元），年增76.64%。

對外投資方面，今年前5月核准對外投資335件，年增10.93%，投資金額共152.2億美元，年增13.82%；其中包括核准台積電（2330）100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.從事外匯避險。

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