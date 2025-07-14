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〈財經週報-台股熱點〉AI伺服器+網通拉貨強勁 銅箔基板下半年續旺

2025/07/14 05:30

銅箔基板營收及EPS銅箔基板營收及EPS

記者卓怡君／專題報導

高階銅箔基板材料出貨大增，三雄營運走強。 （中央社資料照）高階銅箔基板材料出貨大增，三雄營運走強。 （中央社資料照）

受惠AI伺服器與800G網通交換器同步拉貨，台灣銅箔基板三雄台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）營運走強，高階銅箔基板材料出貨大增，尤其台光電表現最為亮眼，成功打進國際一線大廠，市佔率不斷擴增，營收與獲利成長強勁，隨著各大CSP（雲端服務供應商）持續投資AI設備，銅箔基板廠下半年營運有望優於上半年。

AI伺服器拉貨 台光電表現最亮眼

台光電6月合併營收衝上80.35億元，再創歷史新高，今年前6月合併營收達441.9億元，年增55.86%。法人指出，台光電AI伺服器客戶為一線大廠，除了輝達之外，新增AWS、Meta等CSP（雲端服務供應商）客戶，其中AWS的AI伺服器Trainium 2採用的M8級銅箔基板，由台光電獨家供應，明年台光電拿下更多AI專案訂單，持續成為國際大廠最主要的供應商，更有望在輝達新一代GPU Rubin取得領導地位。

台燿今年前6月合併營收年增30.54%，台燿高階M7與M8級銅箔基板因AI伺服器與800G網通交換器拉貨，推升營收成長，法人預估，台燿高階M8材料出貨持續成長，產能利用率接近滿載，下半年新增800G網通交換機新客戶，泰國新廠也貢獻營收，營運有望走高。

聯茂今年前6月合併營收年增19.68%，也已打進多家大型CSP供應鏈，M6、M7、M8等級的高速材料已在多家AI GPU與ASIC加速卡客戶放量出貨，泰國廠亦進入量產，今年營運表現將優於去年。

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