紐時︰台美關稅將達有限協議

《紐約時報》報導，美國將很快公布與台灣等貿易夥伴達成「握手協議」。（中央社資料照）

稅率估維持兩位數 很多內容仍待談判

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普已對二十五國發出四波關稅信函，告知若未能在八月一日前達成協議，將實施懲罰性關稅，但台灣迄今仍未接獲通知。《紐約時報》報導，美國將很快公布與印度、台灣等貿易夥伴達成「握手協議」，但這些協議很可能只是有限協議，還有很多內容需要談判，即便達成協議，關稅仍可能維持兩位數不變。

報導指出，川普近日簽署行政命令，將對等關稅談判截止日延後至八月一日，未能即時達成協議者，將面臨懲罰性新關稅，但仍保留談判空間。

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然而，距離八月一日剩下不到一個月，川普政府或許只來得及處理一小部份貿易夥伴的協議，一些尋求與美國官員會面的貿易夥伴，甚至還無法安排出時間。但過去幾週，川普似乎不介意沒有更多協議可宣布，反而吹噓自己對美國貿易夥伴徵收巨額關稅，正在為美國帶來大量收入。

但川普也坦承，他的政府沒有能力與每個國家達成協議，「我們無法與二百個國家會面」。一名白宮官員暗示，關稅和協議並非互相排斥，寄出關稅通知信就算是一種協議，對於包括英國在內許多協議而言，提高關稅都是整體方案的一部分，並使一些貿易夥伴做出讓步以開放市場。

耶魯大學預算實驗室經濟學主任泰德斯基（Ernie Tedeschi）表示，川普重返白宮以來實施的關稅，已使美國進口產品的平均有效關稅稅率從年初的二．五％飆升至十八．七％，這包括川普上週發布的關稅信函，成為一九九三年以來最高的平均關稅稅率。他說：「這明確地證明川普就是個貿易保護主義者，我認為這屆政府就是喜歡把關稅當成一個政策工具。」

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