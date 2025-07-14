晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

紐時︰台美關稅將達有限協議

2025/07/14 05:30

《紐約時報》報導，美國將很快公布與台灣等貿易夥伴達成「握手協議」。（中央社資料照）《紐約時報》報導，美國將很快公布與台灣等貿易夥伴達成「握手協議」。（中央社資料照）

稅率估維持兩位數 很多內容仍待談判

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普已對二十五國發出四波關稅信函，告知若未能在八月一日前達成協議，將實施懲罰性關稅，但台灣迄今仍未接獲通知。《紐約時報》報導，美國將很快公布與印度、台灣等貿易夥伴達成「握手協議」，但這些協議很可能只是有限協議，還有很多內容需要談判，即便達成協議，關稅仍可能維持兩位數不變。

報導指出，川普近日簽署行政命令，將對等關稅談判截止日延後至八月一日，未能即時達成協議者，將面臨懲罰性新關稅，但仍保留談判空間。

然而，距離八月一日剩下不到一個月，川普政府或許只來得及處理一小部份貿易夥伴的協議，一些尋求與美國官員會面的貿易夥伴，甚至還無法安排出時間。但過去幾週，川普似乎不介意沒有更多協議可宣布，反而吹噓自己對美國貿易夥伴徵收巨額關稅，正在為美國帶來大量收入。

但川普也坦承，他的政府沒有能力與每個國家達成協議，「我們無法與二百個國家會面」。一名白宮官員暗示，關稅和協議並非互相排斥，寄出關稅通知信就算是一種協議，對於包括英國在內許多協議而言，提高關稅都是整體方案的一部分，並使一些貿易夥伴做出讓步以開放市場。

耶魯大學預算實驗室經濟學主任泰德斯基（Ernie Tedeschi）表示，川普重返白宮以來實施的關稅，已使美國進口產品的平均有效關稅稅率從年初的二．五％飆升至十八．七％，這包括川普上週發布的關稅信函，成為一九九三年以來最高的平均關稅稅率。他說：「這明確地證明川普就是個貿易保護主義者，我認為這屆政府就是喜歡把關稅當成一個政策工具。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財