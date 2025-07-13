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遊戲機台有九成寫簡體字 兒童遊藝場變「小中國」 經部：納評鑑管理

2025/07/13 05:30

百貨商場各類遊藝電玩店，十台遊戲機台有九台是簡體字，如同走進「小中國」。（記者王捷攝）百貨商場各類遊藝電玩店，十台遊戲機台有九台是簡體字，如同走進「小中國」。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕暑假到來，百貨商場的各類遊藝電玩店又擠滿人潮。相較中國電影、戲劇與數位遊戲，需層層把關才能進入台灣市場，實體電玩機台卻沒「文化防火牆」，走進這些遊藝電玩店，如同走進「小中國」，十台遊戲機台有九台是簡體字，兒童與青少年可輕易接觸；經濟部擬修改管理辦法，未來機台使用的「原文」將納入評鑑參考。

實體電玩機台 無「文化防火牆」

數位遊戲要進入台灣市場，若是中國研發或資金開發，得依《兩岸人民關係條例》第四十之一條，由台灣代理商提出伺服器流向檢測，證明金流、個資不經由中國境內，否則可處三年以下徒刑及最高罰金一五○○萬元。

中國戲劇、電影的文化把關更嚴格，《兩岸人民關係條例》直接限制中國電影是「專案許可」制度，每年最多十部院線上映名額，且僅限武俠、愛情等八類主題，通過後要改成繁體字、送分級審查，上映版本若與審核版本不同，文化部可依同法開罰、撤照。

但遊戲機台更像「商品」，只要依《電子遊戲場業管理條例》第六條，先送經濟部申請評鑑分類，再通過《商品檢驗法》、《電信管理法》等安全檢查，就能擺進遊藝場，並未明文規定機台語言必須轉為繁體中文，也沒有審查中國文化符碼的機制。

機台介面文字 未來將納評鑑參考

電玩機台遊戲雖非法律定義的出版品，本質仍是文化傳遞的媒介，當大量簡體字與中國符號充斥街頭，恐對青少年識字與文化認同造成潛移默化影響。經濟部透露，申請評鑑須附電子遊戲機說明書，外觀名稱可用中文、原文或並列，未來評鑑機台，將把機台介面文字納入管理參考。

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