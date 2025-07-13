中廠不再霸榜台手遊 台靠博弈遊戲突圍

2024年台灣手遊營收排行（資料來源：APP magic 製表：記者張慧雯）

〔記者張慧雯／台北報導〕有別於二○二○年中國遊戲在台掀起一陣旋風，台灣手機遊戲營收前十名中，高達八款都是中國廠商運營，而去年手遊營收被中廠「霸榜」情況已大幅改變，占比已不到一半，其中網銀博弈遊戲《星城Online》異軍突起，甚至拿下台灣手遊收入排名第一。

去年台灣前十大手遊 中廠僅剩4家

根據第三方監測平台APP magic統計，去年台灣手遊營收排行榜前十名中，博弈遊戲《星城Online》、《包你發娛樂城》都是台廠，韓國遊戲大廠NCSOFT開發的天堂系列分別拿下第二名、第四名，日本則有卡牌遊戲寶可夢TCG Pocket、三國志．戰略版，中國手遊僅剩下四名。

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業者分析，近幾年來中國政府嚴控手遊發行量，前陣子更針對暑假祭出「限玩令」，逼著中國遊戲大廠積極「出海」；根據Sensor Tower商店情報平台顯示，今年六月共三十三個中廠入圍全球手遊發行商收入榜前一○○大，合計吸金十七億六千萬美元，占當期全球前一○○大手遊發行商收入的三十三％。

Sensor Tower最新二○二五年移動遊戲現狀報告中也指出，以全球市場來看，射擊遊戲與策略遊戲在「下載量」的成長中，占據主導地位，但博弈遊戲在「IAP（儲值營收）收入」成長中卻是名列前茅。

業者坦言，相較於中國嚴打線上賭博，甚至被歸類為「休閒型」的博弈遊戲也不放過，這似乎成為台廠的新藍海；例如近年來遊戲股股王鈊象帶頭拓展美國、東南亞市場有成，業績蒸蒸日上，包括宇峻、隆中、華義、昱泉、大宇資等都開始朝休閒遊戲發展。

業者認為，休閒遊戲可橫跨國內外市場，且避免受限華人區域，加上玩法多變化，比起大型遊戲開發成本動輒上億元，休閒遊戲的開發成本較低，可說是衝刺營收與獲利的新選項。

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