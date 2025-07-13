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確保氣源助攻談判 中油擬收購美頁岩氣

2025/07/13 05:30

台美關稅談判結果尚未出爐，為減輕台灣對美國巨額貿易順差的壓力，傳出台灣中油有意收購美國頁岩氣資產。（資料照，記者廖家寧攝）台美關稅談判結果尚未出爐，為減輕台灣對美國巨額貿易順差的壓力，傳出台灣中油有意收購美國頁岩氣資產。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美關稅談判結果尚未出爐，為減輕台灣對美國巨額貿易順差的壓力，傳出台灣中油有意收購美國頁岩氣資產。中油透露，因美國頁岩油氣資產成熟，除了洽談採購進口外，也不排除上游投資計畫，例如成為礦區經營人等，中油一直以來都有相關評估，目前已有數案在洽談中。

已有數案洽談中

能源已列入我國向美國採購清單上的大宗品項。相關人士分析，因頁岩油氣孔隙較小，開採除了深度要夠，也得透過水平打井等方式進行，美國十多年前就投入，技術較其他國家先進；繼中油已簽署阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣與投資意向書外，外媒報導中油也有意在美國投資海恩斯維爾（Haynesville）頁岩油氣田、馬塞勒斯（Marcellus）等頁岩氣資產。

中油在油氣進口部分，除了買賣契約與來自各國採購油氣外，若是上游投資計畫模式，可採取長期股權投資、礦區權益分配與擔任礦區經營人等不同型態；中油目前在七個國家、共有十四個礦區取得油氣分配權益，但僅在查德礦區擔任經營人。

據透露，採購油氣通常是已開採成熟的油氣田，風險較低，上游投資計畫則是風險高、報酬也高，主因是不清楚地底下蘊藏量與實際開採結果；以美方角度而言，當然希望初期計畫就有原始投資人加入，共同分攤風險。目前傳出中油看中的頁岩氣資產標的，日本商社也有意競爭，不排除是想拉抬商業談判價格，才對透過外媒釋出相關消息。

去年採購美油比例6成、天然氣9.8％

中油表示，不排除針對任何具前景的合作選項進行評估，審慎做出最有利決策。台灣向美國擴大採購天然氣、原油等已是勢在必行，經濟部早就要求中油積極評估，去年中油自美國進口原油比例達六成、金額約六十九億美元，天然氣也有二○八萬噸，占比約九．八％；中油預估今年採購美油的比重再略增，但整體仍要看市場需求、中油煉製產能而定。

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