新光金「謝幕」 爆量111萬張

7月24日新光金控將和台新金控正式合併，昨日是新新併前最後交易日，下週一7月14日將正式下市。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕7月24日新光金將與台新金正式合併，7月11日是「新新併」前新光金的最後交易日，7月14日將正式下市，結果交易量爆出111.37萬張，居台股第一位，也是新光金史上次高，終場以11.8元作收、上漲3.96%，新光金可說是完美謝幕。

最後交易日 交易量居台股第一

新光金昨公布6月自結損益，子公司新光人壽轉虧為盈，新光銀行及元富證券單月獲利表現亮麗，帶動新光金6月單月合併稅後盈餘16.7億元；但累計上半年合併稅後虧損295.47億元，每股稅後虧損1.7元。

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新光人壽表示，6月適逢新光人壽「保險倍增月」，單月初年度保費逾140億元，較前一個月增加128%；上半年保單銷售力道良好，初年度保費較去年同期成長22%、達349億元。投資方面，6月台幣升值幅度趨緩，匯率波動影響幅度小，加上股息及投資利益進帳下，單月稅後盈餘2.79億元，累計前6月稅後虧損299.68億元。

金管會為協助壽險業者抵禦市場短期劇烈波動並強化財務韌性，已公布相關規範及措施，新光人壽已依規定向金管會申請釋出責任準備金，並將申請釋出的責任準備金611億元，提存至外匯價格變動準備金，以厚實外匯價格變動準備金，抵禦未來匯率波動。

新光金併入台新金合併基準日為7月24日，合併後正式更名「台新新光金控」，股號代碼為「2887」；新光金股東將依換股比例（1股新光金換0.672股台新金普通股及0.175股辛種特別股）轉換為台新新光金控股東，並可享有台新金配發的現金股利。6月起市場就傳出外資進場大玩套利，即大買新光金、借券放空台新金，推升台新金券資比破百。

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