晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積上兆採購大將李文如 明離職

2025/07/12 05:30

台積電資材管理副總經理李文如因個人因素，確定明日離職。（取自台積電官網）台積電資材管理副總經理李文如因個人因素，確定明日離職。（取自台積電官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電高層主管異動，掌管上兆元採購的資材管理副總經理李文如，昨從六月休長假演變成確定明日離職，她罕見「空降」台積電任副總不到一年即辭職，引起半導體供應鏈震撼。

台積電：李文如因個人因素請辭

本報昨獨家報導李文如驚傳離職，台積電也證實此事，指出「資材管理副總經理李文如因個人因素請辭，將於二○二五年七月十三日離職，資深副總經理暨副共同營運長侯永清將兼任資材管理主管」。但李文如從六月初休長假的原因，供應鏈眾說紛紜，如今辭職，是主動或被動，台積電並未說明。

台積電每年資本支出達一兆元以上，資材管理組織掌管公司上兆元的設備、材料等採購，還有大大小小供應商達上千家，副總等主管職重要，向來受半導體供應鏈矚目。

李文如英文名「Vanessa」，台灣供應商封稱她「V姊」，台大化學研究所畢業的她，第一份工作就是進入台積電擔任製程整合工程師，後來陸續在美國擔任谷歌（Google）、蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）採購主管。

空降不到一年就走人 震撼半導體業

業界傳出李文如在蘋果擔任採購總監，對供應商的台積電要求嚴格，時任總裁的魏哲家於二○二二年邀請她再加入台積電，擔任資材管理資深處長，並於去年八月升任副總經理。供應商評論李文如待人處事靈活，口才佳，酒量超好，堪稱是一名女悍將。業界傳言她可能「空降」，領導作風強勢引發內部反彈，並衍生多起事件，才會辭職，但傳言未獲證實。

李文如離開台積電後，下一個去處受到半導體業關注。由於輝達台灣區總經理邱麗孟退休，職缺誰接任尚未敲定，有傳言李文如離開台積電，將去擔任輝達台灣區總經理，若她跳到「大客戶」任職，台積電變成供應商，將形成主客易位的局面。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財