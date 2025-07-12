台積上兆採購大將李文如 明離職

台積電資材管理副總經理李文如因個人因素，確定明日離職。（取自台積電官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電高層主管異動，掌管上兆元採購的資材管理副總經理李文如，昨從六月休長假演變成確定明日離職，她罕見「空降」台積電任副總不到一年即辭職，引起半導體供應鏈震撼。

台積電：李文如因個人因素請辭

本報昨獨家報導李文如驚傳離職，台積電也證實此事，指出「資材管理副總經理李文如因個人因素請辭，將於二○二五年七月十三日離職，資深副總經理暨副共同營運長侯永清將兼任資材管理主管」。但李文如從六月初休長假的原因，供應鏈眾說紛紜，如今辭職，是主動或被動，台積電並未說明。

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台積電每年資本支出達一兆元以上，資材管理組織掌管公司上兆元的設備、材料等採購，還有大大小小供應商達上千家，副總等主管職重要，向來受半導體供應鏈矚目。

李文如英文名「Vanessa」，台灣供應商封稱她「V姊」，台大化學研究所畢業的她，第一份工作就是進入台積電擔任製程整合工程師，後來陸續在美國擔任谷歌（Google）、蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）採購主管。

空降不到一年就走人 震撼半導體業

業界傳出李文如在蘋果擔任採購總監，對供應商的台積電要求嚴格，時任總裁的魏哲家於二○二二年邀請她再加入台積電，擔任資材管理資深處長，並於去年八月升任副總經理。供應商評論李文如待人處事靈活，口才佳，酒量超好，堪稱是一名女悍將。業界傳言她可能「空降」，領導作風強勢引發內部反彈，並衍生多起事件，才會辭職，但傳言未獲證實。

李文如離開台積電後，下一個去處受到半導體業關注。由於輝達台灣區總經理邱麗孟退休，職缺誰接任尚未敲定，有傳言李文如離開台積電，將去擔任輝達台灣區總經理，若她跳到「大客戶」任職，台積電變成供應商，將形成主客易位的局面。

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