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對等關稅納抗中條款 美韓談判聚焦造船合作

2025/07/12 05:30

路透報導，韓國官員昨透露，美國希望南韓透過可能的合作，共同反制中國在造船領域上的擴張。（路透檔案照）路透報導，韓國官員昨透露，美國希望南韓透過可能的合作，共同反制中國在造船領域上的擴張。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，韓國官員昨透露，美國希望南韓透過可能的合作，共同反制中國在造船領域上的擴張。韓國產業通商資源部貿易政策協調處處長張承吉在一場論壇上說，「美國對於中國在造船領域的市占率擴展有危機感，正將韓國視為是戰略夥伴」。

他表示，美國要求首爾「在其他領域上」加入遏制中國的行動，作為雙方合作「先決條件」。他說，造船領域就是美國希望聯手首爾對抗中國的潛在領域，但美國在降低汽車、鋼鐵等特定產業關稅，表達保留立場。

美國亦要求首爾增加對美國投資，並採購美國能源與農產品，以交換對二十五％對等關稅的協商，「然而擴大農產品進口，對南韓而言，是高度政治敏感性的問題」。

華爾街日報報導，二○○二年中國造船廠生產的商船總噸位僅占全球八％，當時中國國務院總理朱鎔基設定國家目標，希望中國成為全球第一的造船大國，去年中國造船廠交付的商船噸位占全球五十三％而居冠。

今年初，時任美國貿易代表的戴琪公布三○一條款調查結果說，美國商用造船業從一九七五年全年建造七十艘船，銳減至如今不到五艘，而中國現在每年建造一七○○艘船。她說，「北京針對這些產業打造其主導地位，破壞了公平與市場導向的競爭，加劇經濟安全風險，並成為美國產業復興的最大障礙」。

BRS船舶經紀公司數據顯示，過去十年，中國造船業共交付六七六五艘商用船隻，其次為日本的三一三○艘，韓國二四○五艘，而美國僅三十七艘。為此，美國亟欲拉攏日韓，以使美國的造船業再次偉大。

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