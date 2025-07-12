台關稅15～20 %？ 我談判團隊持續努力中

行政院副院長鄭麗君昨率談判團隊返台，待下一輪的實體磋商。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普十日表示，將對大多數貿易夥伴實施全面性的十五％或二十％基礎關稅；由於美方目前公布對等關稅稅率的國家，尚未包括台灣，據了解，台美關稅談判尚未完成，不過，行政院副院長鄭麗君今天清晨先行率談判團隊返台，待下一輪的實體磋商。

鄭麗君等人先返國 待下一輪磋商

對於鄭麗君返台，政院人士僅表示，有關談判相關資訊，會適時向大家報告。對於是否已完成談判？政院官員指出，台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，逐步且審慎的與對方進行談判。

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行政院前天證實，鄭麗君於台灣時間八日，已與美國談判團隊在華府實體會晤，並洽約下一輪實體談判。據了解，下一輪談判尚未展開，鄭麗君一行人先行返國，向總統賴清德與行政院長卓榮泰報告此行談判成果。

對於台灣是否適用川普所說的十五％或二十％基礎關稅？據分析，川普可能是要將基礎關稅由十％調高至十五％或二十％，由於談判尚未完成，我方談判團隊仍在努力中，不敢大意。

知情人士舉越南關稅為例指出，越南政府至今尚未正式接受川普所公布的關稅協議，談判團隊仍留在美國，且外媒報導，越南原談妥十一％的關稅稅率，川普卻臨時改口為二十％，因此談判過程中，存有太多不可測因素。

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