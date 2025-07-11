盤勢分析》關稅揭曉前 量縮狹幅震盪

輝達股價登新高，激勵台積電站穩1100元大關，推升加權指數昨日大漲166點。（資料照）

輝達股價登新高，成為全球首家市值一度突破4兆美元的企業，帶動美股4大指數全面上揚，激勵台股週四（10日）上攻，台積電（2330）終場站穩1100元大關，台達電（2308）、聯發科（2454）分別收漲6.98%、3.32%，推升加權指數昨日大漲166.24點，無懼關稅不確定性，收在22693.25點，成交量約3273億元。

觀察三大法人動向，外資昨買超100.11億元、投信買超0.44億元、自營商買超1.2億元，三大法人合計買超101.75億元；外資台指期淨空單昨減少2343口，累積外資期貨淨空單約5.63萬口。

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兆豐國際投顧指出，目前市場正在等待美國公布對台關稅，月線有守，並站回5、10日線之上，但仍處高檔區間震盪，還不能完全視為轉強，須留意成交量能遠低於過去一個月的水準，也就是說，距離突破轉強有些差距，因此除非後續關稅、法說會等題材須持續有超乎預期的正向表現，否則短線衝高後還是要面臨買盤無力、再次拉回的問題。

台新投顧表示，美國對台關稅在正式揭曉前，股市將持續量縮狹幅震盪格局，公布後則可能出現較大波動。近期傳產與金融少有亮點，可考慮關注較受惠於政策趨勢走向的電力、軍工概念股。此外，暑假旺季到來，出國旅遊潮開始浮現，加上新台幣升值下，海外消費成本降低，旅遊業以及內需消費相關的食品股可望受惠。（記者方韋傑）

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