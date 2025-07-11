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學者︰課半導體高關稅 不利美國製造

2025/07/11 05:30

經貿談判學者分析，美國要解決貿易逆差，但對半導體提高稅率勢必反撲至美國企業自身。（歐新社資料照）經貿談判學者分析，美國要解決貿易逆差，但對半導體提高稅率勢必反撲至美國企業自身。（歐新社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕半導體相關產品不在對等關稅談判範疇中，而是美國第二三二條款的國安調查範疇中。談及半導體產品稅率，經貿談判學者分析，美國要解決貿易逆差，但對半導體提高稅率勢必反撲至美國企業自身，與川普要強化美國製造業競爭力的目標是南轅北轍，若對我半導體提高關稅，更是傳遞與強化台美關係的矛盾訊號。

談及二三二調查，經貿談判學者分析，台灣對美貿易出超增加主因是晶片、高階伺服器等產品，也是美國客戶最需要的關鍵零組件、設備，一旦關稅調升，成本將轉嫁至美國客戶身上，勢必會反映在產品價格，不管是先進製程與成熟製程半導體，都是如此；可預測川普若要重振美國製造業，勢必不會讓稅率傷及美國，畢竟廣大美國企業絕對不樂見關稅成本轉嫁至產品上。

該學者指出，美國關稅新政目標有二，一是平衡貿易逆差，重振美國製造業；二是調整國際貿易結構，可理解為對付中國，例如美財長就曾公開指出，中國產能過剩已衝擊全球。

學者分析，生產過剩並非最大問題，最大癥結是生產過剩背後的政策制度，因為中國並非自然競爭的產業環境，而是其政府以戰略性眼光主導指定要發展特定產業。換言之，當中國傾全國資源之力給予特定產業政策補貼，就是想「整碗捧走」；過去中國野蠻發展太陽能、LED、鋼鐵等產業，沒有任何一國可以抵擋，最終自食產能過剩的惡果，卻想傾倒到其他國家，讓他國付出失業代價來埋單，所以才被全球圍堵。

學者強調，川普關稅談判要求他國強制結盟以防堵中國，但假設對於我半導體這類戰略性產業課徵高額關稅，就是與其結盟策略背道而馳。

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