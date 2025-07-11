集保揪22家金融機構 率先揭露股東會投票

集保結算所10日舉辦「數位化盡職治理服務」上線發表會，證期局主任秘書黃仲豪（中）、集保結算所董事長林丙輝（左二）、櫃買中心董事長簡立忠（右二）、證交所總經理李愛玲（左一）、證券商公會理事長陳俊宏（右一）主持啟動儀式。（集保結算所提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕集保結算所十日舉辦「數位化盡職治理服務」上線發表會，正式發布「公司投資人關係整合平台（ESG IR平台）」新服務，包含「永續績效—投資組合財務碳排放計算機」、「股東會投票逐案揭露系統」、「數位化產製盡職治理報告工具」等三大功能，此為依循金管會《上市櫃公司永續發展行動方案》的政策指引，集保結算所持續精進ESG IR平台的重要成果展現。

金管會證期局主任秘書黃仲豪表示，金融機構透過實踐盡職治理和善用數位工具，帶動產業供應鏈的減碳轉型，正是我國綠色金融關鍵戰略的具體措施。他期許未來有更多機構採取行動，將永續因子納入核心投資決策，共同提升資本市場的治理水平與國際聲譽。

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集保結算所董事長林丙輝說，新服務中的「財務碳排放計算機」尤其受到市場關注，此功能是為了解決國內機構投資人在實踐責任投資時，所面臨的溫室氣體範疇三盤查與永續資訊揭露挑戰，期望透過此工具，能顯著降低金融機構的作業成本，使其能更專注減碳策略的擬定與執行，進而引導資本市場資金流向永續經濟活動，支持台灣整體產業的轉型與升級。

發表會的另一個焦點，是由黃仲豪偕同台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及集保結算所首長，共同頒發感謝狀予二十二家率先採用「投票逐案揭露系統」的金融機構代表，以表彰其響應金管會推動股東行動主義及盡職治理精神的積極作為。此舉不僅呼應全球ESG浪潮下對於機構投資人課責性（Accountability）的高度要求，也象徵著台灣金融業在深化盡職治理及接軌國際實務上，已經邁出關鍵的一步。

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