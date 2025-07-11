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物價漲勢趨緩》前5月實質薪資增幅 5年新高

2025/07/11 05:30

對等關稅引爆拉貨潮，5月電子零組件製造業加班工時27.8小時、創統計以來次高。圖為台北國際電腦展畫面。（中央社資料照）對等關稅引爆拉貨潮，5月電子零組件製造業加班工時27.8小時、創統計以來次高。圖為台北國際電腦展畫面。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布一至五月經常性薪資平均四萬七五六八元、年增三．○二％，創二十五年同期最大增幅；剔除物價因素後，前五月實質經常性薪資年增○．九六％，為近五年同期最大增幅。另，對等關稅引爆拉貨潮，前五月製造業加班工時平均十六．九小時、創十五年新高，其中電子零組件製造業加班工時二十六．八小時、創統計以來新高。

關稅拉貨潮 電子零組件加班工時創新高

據調查，五月底工業及服務業全體受僱員工八四九．七萬人，月增六千人、年增六．八萬人。前五月受僱員工平均八四九．二萬人、年增六．五萬人，其中住宿餐飲業年增一．八萬人、醫療保健及社會工作服務業增一．一萬人，批發零售業、支援服務業各增一萬人。

另，前五月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均四萬七五六八元、年增三．○二％；經常性薪資中位數三萬八一二四元、年增二．八七％；扣除物價漲幅後，前五月實質經常性薪資為四萬三五七二元、年增○．九六％。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，近來物價漲勢趨緩，有助於實質薪資成長。

譚文玲指出，川普關稅政策引發提前拉貨潮，加班工時持續增加，五月製造業加班工時十七．九小時、為逾八年半新高，電子零組件製造業加班工時二十七．八小時、創統計以來次高；前五月製造業加班工時平均十六．九小時、為十五年同期最高，電子零組件加班工時二十六．八小時、創統計以來新高。

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