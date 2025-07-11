政院拍板6年270億 強化次世代通訊韌性 布局6G商用化

次世代通訊為賴政府推動的「五大信賴產業」之一，行政院會昨通過「次世代通訊科技發展方案」，規劃2025至2030年投入270億元，提升自主率、自製率分別為80％，並引進國際星系落地至少三家。圖為國科會副主委林法正。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕次世代通訊為賴政府推動的「五大信賴產業」之一，行政院會昨通過「次世代通訊科技發展方案」，規劃二○二五至二○三○年投入二七○億元，提升自主率、自製率分別為八十％，並引進國際星系落地至少三家，預估帶動地面通訊設備產值從二○二四年的二四四一億元，增加到二○三○年的三二○○億元，成長約三十％。

衛星應用服務落地 估2030年地面通訊產值增至3200億

國科會提出的「次世代通訊科技發展方案」，將透過三大策略重點推動工作，包括促進關鍵應用服務落地、建構實驗網與加速技術研發與試煉、強化產業生態系跨部門協作，加速台灣通訊產業布局。

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國科會表示，為使我國次世代通訊產業具有國際決策影響力，透過掌握主導權，成為國際關鍵夥伴，設定五項目標，包括研發自主技術六G基地台，增進軟硬體自主率至八十％；打造低軌衛星地面通訊系統，關鍵零組件國產化，自製率達八十％；推升地面通訊設備產值，自二○二四年的二四四一億元增至二○三○年的三二○○億元；引進國際星系落地至少三家，促成國際衛星服務商來台，助攻國內應用服務發展；完善衛星、六G、NTN地空驗證，建構且公開展示驗證環境。

國科會指出，規劃六年挹注約二七○億元，引導業界逐步擴大投入，除補足晶片、元件、系統發展缺口外，也將建置驗測平台與場域試煉，協助業界快速接軌國際，並大幅提升投入資源，鼓勵部會研提新興科技計畫。

國科會副主委林法正在院會後記者會表示，引進國際星系主要目的在落地服務，希望發展地面設備可與國際星系互聯，讓關鍵零組件與系統成為低軌衛星通訊的國際供應鏈。

林法正透露，目前有很多國際業者都有興趣，包括One Web、Telesat等，外界關注的Starlink也有機會，會持續與業者洽談；只要來台服務的國際星系能確保台灣的通訊主權，「我們都非常歡迎」。

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