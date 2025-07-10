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盤勢分析》關稅掀牌倒數 牽動台股走勢

2025/07/10 05:30

台股昨日開盤一度下跌逾百點，所幸台積電領軍，大盤順利由黑翻紅，終場加權指數上漲164點。（中央社資料照）台股昨日開盤一度下跌逾百點，所幸台積電領軍，大盤順利由黑翻紅，終場加權指數上漲164點。（中央社資料照）

台灣對等關稅尚未宣判，台股昨日開盤一度下跌逾百點，所幸台積電（2330）領軍，AI應用推升半導體、高階伺服器需求，激勵買盤於月線附近低接進場，台股順利由黑翻紅，終場加權指數上漲164.74點、以22527.01點作收，成交量約3225億元。

觀察三大法人動向，外資昨買超75.2億元、投信賣超3.3億元、自營商買超28億元，合計買超99.9億元；市場關切的外資台指期淨空單昨小幅增加1181口，累積外資期貨淨空單達58711口。

野村投信表示，美國大而美法案通過後，有利美國消費動能，台灣企業可望連帶受惠，對台積電而言更是利多，關鍵內容在於美國半導體設廠抵稅比率自現有25%提高至35%，稅收抵免無上限，台積電相關概念股可望補漲跟進；此外，目前台股已站上年線且季線向上翻揚，底部成形，短線震盪盤堅，布局可先留意AI伺服器供應鏈與相關零組件股（BBU、散熱、機殼）、台積電概念股。

元大投顧指出，就技術面來看，台股位處高檔震盪區間中緣，對台關稅結果將主導接下來的走勢方向，能否低於競爭對手關乎台灣出口競爭力，整體來看，若關稅結果不如預期，震盪將會放大，且對下半年獲利預期也會改變，投資人短線布局仍需審慎應對，逢高可稍降持股水位，並以短打為主。（記者張慧雯）

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