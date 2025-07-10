財經青紅燈》網路截圖掀房市之亂

根據「平均地權條例」修正案第47條之5，清楚規定以電子通訊、網路、其它方式散播「不實資訊」，影響不動產交易價格就是炒作的其中一種樣態。（資料照）

近期網路、群組截圖「傳」出不少房市「第一槍」的壞消息，先是建材供應商的公文語帶抱怨稱建商施壓其報價得調降5%至10%，再來就是全台推案量最大的建商也瘋傳一張截圖，稱全台建案要降價15%至20%。

當然，台南早傳出有建案因早鳥買家買進單價高於市場行情，業者只好「買貴退價差」，退款戶數大概十餘戶，金額幾十萬元到一百多萬元；業者願意主動退價差的原因是，現今整體房市買氣低迷，加上之前早鳥定錨單價過高，造成建案買氣停滯不前，加上手上還有上百戶還沒有賣掉，不如轉換思維，針對早鳥買家退價差或進行換約，將建案價格拉回市場行情，或許對整體建案去化反而較有幫助。

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另全台推案量最大的建商被一張網路截圖「傳」出全部建案要降價，但事實是，這家集團分支太多，且鼓勵專業經理人出來創業，而大股東家族則以資金投資模式擔任股東，經由集團體系開枝散葉出來的建商可能超過70家，很難透過一張網路或群組「傳」出來截圖，就能讓旗下所有建商全台推案直接配合降價。

這張從網路或群組「傳」來的截圖被大肆包裝成新聞議題，據傳已引發該集團創辦人不悅，甚至有銀行團上門關心，即便該集團十分低調，不會對外主動發澄清稿，但已有同體系的建商自行發出澄清稿，強調「全面降價為不實謠言」。

根據「平均地權條例」修正案第47條之5，清楚規定以電子通訊、網路、其它方式散播「不實資訊」，影響不動產交易價格就是炒作的其中一種樣態，內政部當初修法就是為了防堵炒作，多頭是炒作、空頭若是不實也是炒作，如今正是修正後的新法規可多空雙向驗證的時機點。（徐義平）

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