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陽信銀H1每股稅前賺0.86元 將推軍警優存

2025/07/10 05:30

陽信銀行公佈最新自結資料，今年上半年累積稅前盈餘32.57億元，稅前每股盈餘0.86元。（陽信銀行提供）陽信銀行公佈最新自結資料，今年上半年累積稅前盈餘32.57億元，稅前每股盈餘0.86元。（陽信銀行提供）

台幣優利定存 享年利率1.8％

〔記者高嘉和/台北報導〕陽信銀行公佈最新自結資料，今年上半年累積稅前盈餘32.57億元，稅前每股盈餘0.86元。6月份單月稅前淨利為6.47億元，成長21%。在各面向收益帶動下，總資產7,755億元，年成長6%，淨值526億元，較去年同期成長14%，資產規模穩定成長。另，逾放比0.09%、備抵呆帳覆蓋率1321.91%，兩項比率皆優於同業平均，維持良好資產品質。

面對近期國內外經濟情勢多變，陽信銀行表示將持續調整存放款結構、嚴控授信品質、強化消費金融，並配合拓展理財、外匯及數位金融等策略，今年獲利可望維持成長趨勢。

為強化存款業務的結構，並提高流動性覆蓋率，陽信銀行自即日起至12月31日止，推出優利定存專案，以新資金（歸戶金額以114.6.30為基期）存入陽信銀行承作新臺幣（以下同）「定期儲蓄存款一年期」享固定年利率1.8%之優惠，單一客戶本專案得承作上限為1,200萬元。

辦卡首刷陽信卡 月月請你吃早餐

陽信銀行推出新戶好禮「辦卡首刷陽信卡 月月請你吃早餐」活動，自7月1日至12月31日，新戶申辦指定陽信信用卡並申辦電子帳單或綁定陽信帳戶自動扣款，每月不限金額任刷一筆，即可獲得全家59元早餐電子兌換券乙份，每一持卡人最多可連續拿六份。正逢暑假期間，使用陽信曜晶卡於國外刷卡消費，還加碼享最高3.1%曜晶紅利回饋無上限，旅遊省錢又便利，活動詳情以陽信官網公告為準。

敬軍愛警 定存優惠將登場

為表達對國軍官兵及警察人員的敬意與關懷，陽信銀行將於7月中旬推出「敬軍愛警定期存款優惠方案」，藉由實際行動回饋長年守護國家安全與社會秩序的第一線人員，致上最誠摯的敬意，更多活動詳情，敬請關注陽信銀行官網或洽各地分行。

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