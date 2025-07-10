6月營收強過5月 貨櫃三雄盼關稅定調

長榮6月營收月增年減。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃三雄6月受惠美中關稅戰暫緩90天的搶運潮，6月營收都呈現月增，萬海（2615）指出，隨著美國與各國的關稅談判陸續定調，預期成本明朗後，將有利貨主與美國收貨人協商未來出貨計劃，長期而言，美國消費者仍會自亞洲採購產品，供需恢復正常將使海運受惠，而近日紅海危機再起，預期市場運價仍會反映海運船舶供給吃緊的狀態。

成本明朗後 有利協商出貨

長榮（2603）公告6月營收301.1億元，月增14.17%、年減28.91%；累計上半年營收1964.57億元，年增0.76%。陽明（2609）6月營收138.05億元，月增11.71%，年減33.37%。累計上半年營收841.73億元，年減12.67%。萬海6月營收122.06億元，月增8.67%，年減26.47%；累計上半年營收719.67億元，年增9.4%。

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6月海運市場變動，主要受到5月中旬美中暫時性關稅協議影響，出口商為掌握90天稅率優惠期，出現提前出貨動能，特別集中於北美航線。根據上海出口集裝箱運價指數（SCFI），美西航線每40呎貨櫃運價自5月初的2347美元攀升至6月初的5606美元，創下近年高點，美東航線6月初亦達到6939美元，不過，隨著搶運訂單於6月中後陸續消化，加上船商投入加班船，6月下旬起北美運價逐步回落，截至7月4日，美西、美東航線運價已回檔至2578美元、4124美元，跌幅分別62.73%、40.56%，顯示本波漲勢具備政策影響的特性，市場正朝正常補貨節奏修正。

陽明昨日除息，每股配發7.5元現金股利，除息參考價64.6元，盤中一度攻高到65元，填息5.3%，終場仍以64.6元平盤做收。打頭陣的長榮除息後仍陷入貼息，萬海則是在除息首日盤中就完成填息。

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