匯率與關稅難測 華碩︰下半年PC市況難料

華碩6月營收表現亮眼，但公司分析關稅與匯率因素，下半年PC市況難以預測。（路透資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普即將公布對台關稅，台灣外銷出口產業嚴陣以待，電子大廠華碩（2357）共同執行長許先越坦言，目前只能靜觀其變，因關稅與匯率變動充滿不確定性，現階段對於下半年PC市況難以預測，等待關稅稅率出爐後再進一步評估調整相關應對做法。

匯率不可控 只能自立自強

他說，匯率波動屬於不可控因素，華碩內部盡量做一些可以控制的事，例如強化產品創新、加強產品差異化、提升競爭力，並盡量縮短零組件在公司內部停留時間，降低匯率變動帶來的營運衝擊。

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許先越表示，過去華碩針對關稅已商討不少應對做法，等到關稅稅率確定後，再進一步看看是否需要調整做法，至於台灣多少稅率是合理數字，因川普常做出出人意料的事，不便評論，由於關稅及匯率都還不確定，下半年PC市況很難預測，是否要下修全年營運目標，現在也無法評估，面對大環境變化，華碩盡量去做能做的事，減少營運衝擊，下半年如何變化還未可知，接下來再等法說會進一步說明未來展望。

電競加AI伺服器 營收成長主力

華碩今年以來營運表現出色，華碩6月合併營收685.7億元，月增8.4%、年增17.3%，今年前6月合併營收3356.9億元，年增25.9%，華碩表示，第二季電競產品營收大幅增長，展現出華碩在產品創新與品牌價值的優勢，AI伺服器出貨亦逐步提升，共同推升本季營收表現。

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