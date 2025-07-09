6月CPI年增1.37% 逾4年最小漲幅

主計總處公布6月CPI年增1.37%，其中水果漲幅縮小至8.56％。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布6月消費者物價指數（CPI）年增1.37%、創51個月最小漲幅，連續3個月趨緩，主因天候穩定水果漲幅縮小，加上去年同月基數較高，但外食、房租漲幅仍較高。主計總處表示，目前整體物價平穩，預估7月CPI較6月高，但相當大機率低於2%，且下半年CPI應該都在2%以下。

主計總處專門委員曹志弘指出，扣除蔬果及能源後，6月核心CPI漲1.47%，連續15個月低於2%，整體物價持續平穩。隨著國際原物料下跌、新台幣升值等，美元計價進口物價指數已連續32個月走跌，新台幣計價進口物價指數創57個月最大跌幅，內銷品物價指數則創近2年最大跌幅，有助於舒緩物價上漲壓力。

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根據調查，6月CPI較5月漲0.14%，較去年同月漲1.37%。7大類中，以食物類年漲2.82%最多，主因水果供應量較少而上漲8.56%，肉類、外食費也漲4.54%及3.44%，外食漲幅已連續8個月大於3%。另，雜項類年漲2.21%次之，因金飾及珠寶等上漲6.45%。居住類則漲1.76%，主因房租上漲2.3%，加上家庭管理費用漲3.74%。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，6月平均年漲0.94%、漲幅為15個月最高，主因雞蛋跌幅縮小至10.32%、為近16個月最小，米價也跌3.98%、沐浴用品跌1.66%；但豬肉漲5.82%、麵包漲3.62%。

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