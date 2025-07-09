晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中石化賣地求生 拚京華城提早還款

2025/07/09 05:30

中石化代理總經理陳穎俊（右）與鼎越財務長蔡志章（左）出席重大訊息記者會。（記者張慧雯攝）中石化代理總經理陳穎俊（右）與鼎越財務長蔡志章（左）出席重大訊息記者會。（記者張慧雯攝）

鼎越聯貸案獲銀行團同意修約

〔記者張慧雯／台北報導〕深陷京華城弊案的中石化（1314）與子公司鼎越昨（8）日召開重大訊息記者會，中石化代理總經理陳穎俊表示，鼎越就聯貸案已與聯貸金融機構達成豁免部分承諾條款，同時今年將提前還款共15億元，中石化也將增資鼎越26.15億元；此外，中石化董事會通過處分高雄前鎮區3.6萬多坪土地以及頭份廠的底價，將陸續處分用以償還借款與充實營運資金。

陳穎俊表示，鼎越旗下京華廣場土地受裁定扣押的影響使得銷售暫停，經聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約，豁免今年7月底前應補足第三次銷售率檢核的差額，同時增加提前還款承諾，鼎越承諾於今年7月提前償還5億元、今年11月5日前提前償還10億元；他也強調，中石化及鼎越將繼續執行相關後續作業，確保對債權金融機構的承諾落實到位，而中石化董事會也通過鼎越增資案，金額為26.15億元。

陳穎俊也提到，中石化今年股東會已通過處分3.6萬多坪的高雄前鎮區土地，昨日董事會則通過處分頭份廠資產與高雄土地兩案的底標價格；他指出，中石化積極處分不動產，除償還金融機構借款外，更可充實營運資金，未來將持續遵守公司治理原則並致力於提升營運效率及轉型升級，以維護股東及利害關係人權益。

將賣前鎮地 今年提早還15億

中石化去年8月委託戴德梁行辦理高雄土地標售案，一口氣標售亞灣、楠梓區共4筆8858坪土地、底價59.8億元，結果總標售金額76億1651萬元、溢價達27%；而根據中石化今年股東會議事手冊，此次擬處分高雄市前鎮區經貿段8小段4、4-1至4-9地號等10筆土地、面積3.6萬坪，中石化表示後續會依據取得處分資產程序來進行招標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財