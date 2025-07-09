中石化賣地求生 拚京華城提早還款

中石化代理總經理陳穎俊（右）與鼎越財務長蔡志章（左）出席重大訊息記者會。（記者張慧雯攝）

鼎越聯貸案獲銀行團同意修約

〔記者張慧雯／台北報導〕深陷京華城弊案的中石化（1314）與子公司鼎越昨（8）日召開重大訊息記者會，中石化代理總經理陳穎俊表示，鼎越就聯貸案已與聯貸金融機構達成豁免部分承諾條款，同時今年將提前還款共15億元，中石化也將增資鼎越26.15億元；此外，中石化董事會通過處分高雄前鎮區3.6萬多坪土地以及頭份廠的底價，將陸續處分用以償還借款與充實營運資金。

陳穎俊表示，鼎越旗下京華廣場土地受裁定扣押的影響使得銷售暫停，經聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約，豁免今年7月底前應補足第三次銷售率檢核的差額，同時增加提前還款承諾，鼎越承諾於今年7月提前償還5億元、今年11月5日前提前償還10億元；他也強調，中石化及鼎越將繼續執行相關後續作業，確保對債權金融機構的承諾落實到位，而中石化董事會也通過鼎越增資案，金額為26.15億元。

請繼續往下閱讀...

陳穎俊也提到，中石化今年股東會已通過處分3.6萬多坪的高雄前鎮區土地，昨日董事會則通過處分頭份廠資產與高雄土地兩案的底標價格；他指出，中石化積極處分不動產，除償還金融機構借款外，更可充實營運資金，未來將持續遵守公司治理原則並致力於提升營運效率及轉型升級，以維護股東及利害關係人權益。

將賣前鎮地 今年提早還15億

中石化去年8月委託戴德梁行辦理高雄土地標售案，一口氣標售亞灣、楠梓區共4筆8858坪土地、底價59.8億元，結果總標售金額76億1651萬元、溢價達27%；而根據中石化今年股東會議事手冊，此次擬處分高雄市前鎮區經貿段8小段4、4-1至4-9地號等10筆土地、面積3.6萬坪，中石化表示後續會依據取得處分資產程序來進行招標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法