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爭取綠燈稅率 賴提4個維護

2025/07/09 05:30

總統賴清德7日深夜與目前正在美國的經貿談判團隊進行視訊通話。 （總統府提供）總統賴清德7日深夜與目前正在美國的經貿談判團隊進行視訊通話。 （總統府提供）

〔記者陳政宇、陳鈺馥、鍾麗華、謝君臨／台北報導〕美國新關稅暫緩期限將於九日屆滿，陸續寄發首批關稅暨貿易協議通知書，目前未見台灣。總統賴清德七日深夜與正在美國的經貿談判團隊視訊通話，強調台灣始終秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的原則進行關稅談判，並勉勵談判團隊為國家爭取合理關稅。

總統府發言人郭雅慧表示，總統在視訊中強調，面對美國政府的對等關稅政策，我國始終秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的原則進行談判，也期盼在談判中，尋求達到雙邊貿易平衡，增進台美在科技及國安等多元領域的合作；總統亦勉勵談判團隊，務必以維護國家及產業利益，維護國民健康及糧食安全為核心任務，為國家爭取合理的關稅。

總統府指出，這場視訊歷時約五十分鐘，參與者包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮等人；華府端則為行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮、國安局長蔡明彥、駐美代表俞大㵢。

對美國總統川普週二公布的首波名單，知情人士分析，依據美方說法，多屬於談判沒有進展、不成功，或沒有必要談下去的國家，因此給予較高對等關稅稅率。知情人士指出，台灣與歐盟的談判團隊，目前持續正與美方談判，持續推進各項磋商，美方有多次表達與台灣的談判有正面發展。

行政院上月廿九日宣布，已與美方取得「建設性進展」，但未透露談判相關細節。據了解，最終結果將會由美方通知或公布，我方評估應該會落在友好的綠燈區。

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