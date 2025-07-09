晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

AI商機擴散＋提前拉貨效應 6月出口533億美元再創高

2025/07/09 05:30

財政部公布上半年出口寫下「三高」，包括六月出口五三三．二億美元、創歷年單月新高，第二季及上半年出口均創歷年同期新高。（資料照）財政部公布上半年出口寫下「三高」，包括六月出口五三三．二億美元、創歷年單月新高，第二季及上半年出口均創歷年同期新高。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕AI商機擴散，加上提前拉貨效應，財政部公布上半年出口寫下「三高」，包括六月出口五三三．二億美元、創歷年單月新高，第二季及上半年出口均創歷年同期新高。此外，上半年出超五五七．一億美元、創歷年同期新高，其中對美國出超五五二．三億美元，遠高於對中港出超三五九．六億美元，為一九九三年統計以來首度超過中港。

今年上半年寫「三高」紀錄

根據統計，六月出口五三三．二億美元，月增三．一％、年增三十三．七％，連續二十個月成長；第二季出口一五三七．一億美元、年增三十四．一％；上半年出口二八三二．六億美元、年增二十五．九％，增幅居亞洲四小龍之冠。

六月進口四一二．六億美元、創單月次高，月增五．四％、年增十七．三％；第二季進口一二一六．三億美元、年增二十四．五％；上半年進口二二七五．六億美元、創歷年同期新高，年增二十．五％。

主要貨品中，資通與視聽產品、電子零組件為兩大成長引擎，分別年增八成二及三成一，兩者占總出口逾七成。五大市場中，六月對美出口再創新高、年增逾九成，續居我最大出口市場；累計上半年，美國、中港並列我最大出口市場、均占總出口二成八，且上半年對美出口及出超金額均創歷年同期新高。

財政部表示，因對等關稅延後，預期還有拉貨效應，七月不會特別看淡，預估七月出口四五九億至四七九億美元、年增十五％至二十％；但下半年變數多，須關注後續發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財