AI商機擴散＋提前拉貨效應 6月出口533億美元再創高

財政部公布上半年出口寫下「三高」，包括六月出口五三三．二億美元、創歷年單月新高，第二季及上半年出口均創歷年同期新高。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕AI商機擴散，加上提前拉貨效應，財政部公布上半年出口寫下「三高」，包括六月出口五三三．二億美元、創歷年單月新高，第二季及上半年出口均創歷年同期新高。此外，上半年出超五五七．一億美元、創歷年同期新高，其中對美國出超五五二．三億美元，遠高於對中港出超三五九．六億美元，為一九九三年統計以來首度超過中港。

今年上半年寫「三高」紀錄

根據統計，六月出口五三三．二億美元，月增三．一％、年增三十三．七％，連續二十個月成長；第二季出口一五三七．一億美元、年增三十四．一％；上半年出口二八三二．六億美元、年增二十五．九％，增幅居亞洲四小龍之冠。

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六月進口四一二．六億美元、創單月次高，月增五．四％、年增十七．三％；第二季進口一二一六．三億美元、年增二十四．五％；上半年進口二二七五．六億美元、創歷年同期新高，年增二十．五％。

主要貨品中，資通與視聽產品、電子零組件為兩大成長引擎，分別年增八成二及三成一，兩者占總出口逾七成。五大市場中，六月對美出口再創新高、年增逾九成，續居我最大出口市場；累計上半年，美國、中港並列我最大出口市場、均占總出口二成八，且上半年對美出口及出超金額均創歷年同期新高。

財政部表示，因對等關稅延後，預期還有拉貨效應，七月不會特別看淡，預估七月出口四五九億至四七九億美元、年增十五％至二十％；但下半年變數多，須關注後續發展。

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