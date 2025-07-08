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財經青紅燈》房市是真的不好

2025/07/08 05:30

雖然週轉金種類眾多，不過大致反映民眾對於資金借貸的需求。（記者徐義平攝）雖然週轉金種類眾多，不過大致反映民眾對於資金借貸的需求。（記者徐義平攝）

■陳永吉

房市現在行情到底好不好？這其實是個大哉問，相信從報章雜誌，大家最近應該看到很多報導，大概不脫成交量低、房貸難貸下來之類的，這裡提供一個媒體直擊角度給大家參考。

某一家房屋代銷又跨足土地開發的公司，在今年4月對旗下板橋水岸自行推出的建案喊出讓利3成，說此案是新板的7折價，可讓消費者住得起、買得好，同時大打報紙、電視廣告；但其實此案本來就離新板有段距離，所謂打7折價每坪也是80餘萬元，基本上只是把原本可以議價的空間拿出來喊價而已，且該公司過往也不常開記者會，特別大動作找來記者，已有媒體嗅出不尋常的氛圍。

另一家則是在全台都有推案的大型建設公司，也很久沒有主動找上媒體，6月初辦了一場媒體交流會，強調看好台灣將進入產業黃金新10年，房市也逐步回溫，今年從北到南推出14個個案，總銷金額上千億元。

上週還有一家建商找了媒體到該公司的「北士科」建案參觀，這家公司有數年沒有辦建案相關公開活動，這家建商當天強調是啟動品牌轉型元年，但實際上是推銷其在北士科的建案，因為現在全台灣好像只有北士科一地因有輝達加持，建案買氣還能維持，所以許多建商都在蹭輝達熱度，但輝達總部多久才能完成、會帶進多少員工，都還是未知數。

過去幾年房市熱絡之際，建商根本不需要買報紙、電視廣告，更不用理媒體，反正建案推出沒多久，就會銷售一空，媒體預算還不如省下來，但自從去年9月央行打炒房措施推出後，顯然是真的打到建商痛點，手上很多土地的建商希望央行放寬開工限制，很久沒開記者會的代銷找來媒體宣傳，知道大家標題會下「開出讓利第一槍」，不然建案來客數應該是慘不忍睹，只好下猛藥自己吹哨壯膽。

所以你說，房市現在行情好嗎？

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