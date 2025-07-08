盤勢分析》量縮觀望關稅結果

7/08除權、除息股票

美國即將公布最新一波對等關稅，市場屏息以待，台股瀰漫保守氣氛，加上中南部放颱風假，交投清淡，台股連續兩天走弱，盤中一度下跌逾200點，回測月線支撐，台積電（2330）、聯發科（2454）等大型電子權值股相對疲弱，中小型股表現更為弱勢，大盤靠著金融股撐盤，外資期現貨同步保守操作，台指期淨空單再創歷史新高，加權指數終場下跌118.78點，收在22428.72點，成交量僅2650億元。

外幣匯率行情表（7/07）

三大法人昨合計賣超約59.4億元，其中外資賣超57.8億元、投信賣超23.7億元、自營商買超22.2億元；外資台指期淨空單再增加1577口，累積外資台指期淨空單逾5.67萬口，再寫歷史新高。

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美國財政部長貝森特表示，如果從台灣到歐盟等貿易夥伴未能與華府達成關稅協議，美國的關稅措施將於8月1日生效。（路透檔案照）

啟發投顧副總容逸燊表示，本週將是關稅談判期限，關稅預期應低於20%以下，若上半週已經歷過調節，關稅結果揭曉可注意權值股低接機會，速戰速決對台股較佳，相較其他競爭對手日韓率先解除不確定因素，惟外資期貨淨空單維持高檔，月中結算前指數容易受到壓抑，結算後將有台積電法說會，以及美股科技股財報將登場，可留意是否開始出現轉折。

群益期貨分析，台股拉回修正整理，昨終場收在月線附近位置，目前美國對台關稅未明，台股觀望量縮，短線以保守震盪格局看待，技術面台股重回區間之中，在量能不足下，短線將在月線上下震盪整理。

（記者卓怡君）

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