研調機構TrendForce最新調查：DRAM價格 Q3估季增15%-20%

受惠上游原廠規畫停產DDR4驅動，價格飆升帶動威剛6月及第二季營收顯著增長。圖為威剛產品。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構TrendForce（集邦科技）最新調查指出，三大DRAM原廠將產能轉向高階產品，加上市場對舊世代產品積極備貨，帶動傳統旺季備貨動能增強，預估將推升今年第三季一般型DRAM價格季增10%至15%，消費型DDR4價格則季增40%至45%，若加計AI應用的高頻寬記憶體（HBM），整體DRAM漲幅將季增15%至20%。

TrendForce表示，第三季DDR4需求持續熱絡，原廠有意擴大售價漲幅，台廠產能尚無法完全銜接，產品容量較小、無法滿足客戶需求規格的情況下，短期內DDR4仍將供不應求。因目前DDR4皆優先滿足伺服器需求，對消費應用的供貨有限，預估消費型DDR4價格將季增達40%至45%；新世代DDR5產品，價格上漲幅度相對溫和，新舊產品世代的價格走勢分化。

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記憶體模組大廠威剛（3260）昨日公布6月營收46.98億元，月增12.69%、年增59%，創逾15年來單月新高；上半年累計營收226.84億元，年增8.48%。

威剛挑戰營運高點可期

受惠上游原廠規畫停產DDR4驅動，價格飆升帶動威剛6月及第二季營收顯著增長。董事長陳立白表示，以目前的訂單能見度與記憶體價格續揚來看，第二季毛利率表現明顯優於第一季，整體成長動能也將一路延續至第三季，挑戰營運高點可期。

陳立白指出，第三季DRAM接單爆量，今年營運成長已備足底氣，此外，公司籌備多時的AI伺服器產品也進入送樣認證階段，預計今年第四季有機會開始小量接單出貨。看好全球AI應用領域將日益增多，2026年開始，AI伺服器與AI相關產品，都將成為公司長期營運發展、獲利增長的全新動能。

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