中華信評示警 台灣企業面臨6大風險

台灣今年第一季由科技業帶動經濟成長表現強勁，標普上修我今年經濟成長率預估值為3.3％。（資料照，彭博）

標普上修我今年GDP至3.3％

〔記者吳欣恬／台北報導〕標普全球評級子公司中華信評昨發布報告指出，儘管今年第一季由科技業帶動的經濟成長表現強勁，但美國政府關稅政策及全球因應措施的不確定性，持續為台灣經濟前景帶來壓力。標普全球上修二○二五年台灣經濟成長率預估值為三．三％，新台幣兌美元到年底落在三十元。

估年底台幣兌美元落在30元

標普全球預測今年台灣經濟成長率為三．三％，較上次預估值增加○．九個百分點，主因來自上半年急單效應；但預估值較去年的四．八％下滑，且預測明年降至一．五％，主要考量貿易緊張局勢、地緣政治風險。標普也預測今年底新台幣兌美元落在三十元，並在接下來幾季會相對穩定，而非持續大幅升值。

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中華信評首席分析師林顯勍表示，儘管半導體與其他科技相關產品提前出貨的強勁出口表現，在美國可能加徵關稅的預期下為經濟成長提供支撐，使得第一季GDP成長五．四％，但台灣主要出口市場面臨的關稅問題與貿易緊張的不確定性，可能會在未來幾季限制台灣經濟表現。

中華信評認為，台灣企業面臨的主要風險包括：仍不明朗的關稅政策可能將改變貿易流量與供應鏈、降低需求並削弱消費者信心；動盪的資本市場可能使融資管道受限，而外匯劇烈波動則衝擊未避險的美元曝險部位；地緣政治緊張局勢升級，衝擊經濟成長與供應鏈並加劇金融市場波動；中國出口減少使其經濟成長與信心受到更大的衝擊，並使影響擴大至全亞太區。

此外，台灣企業可能面臨兩大結構性風險，一是極端天氣與能源轉型帶來的營運挑戰並提高成本；另一是技術進步速度加快且網路攻擊增加，將對營運形成干擾。

壽險業全年獲利轉虧為盈

另，壽險業方面，中華信評預估保費年成長六％，其中美元保單、利變型壽險保單商品及分紅壽險保單商品，為壽險業總保費的成長提供支撐。中華信評表示，雖然前五月壽險業呈現虧損，但下半年有股利挹注，加上主管機關祭出暫行措施，讓業者更有彈性接軌，預期全年壽險業獲利仍為正數。

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