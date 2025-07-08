美財長暗示 8/1前可續談

美國與主要國家對等關稅談判進度

〔編譯盧永山／綜合報導〕隨著對等關稅的最後期限七月九日逼近，美國總統川普六日表示，未來幾天美國將敲定多項貿易協議，並在週一中午開始寄發十幾封或更多信函，通知其他國家從八月一日起將實施更高關稅。

川普四月二日在宣布實施十％至五十％對等關稅後不久，又宣布將延後關稅九十天至七月九日，期間僅徵收十％基本關稅，以讓各國有更多時間與美國談判貿易協議。他最新提出的時間，意味各國可在八月一日前繼續與美國談判。

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美國財政部長貝森特在美國有線電視新聞網（CNN）《國情咨文》節目週日播出的專訪中表示，這些信函的基調可能並非立即對數十個國家徵收關稅，而是將設定另一個最後期限，美國貿易夥伴必須在這個期限前與美國達成協議，以避免面對四月二日宣布的關稅水準；「所以我們很快會看到許多協議」。他指出，約一百封信函將發給與美國沒有太多貿易往來的小國，其中許多國家已被徵收十％基本關稅，這些即將寄發的信函將確定對各國的關稅稅率。

貝森特還說，川普政府專注於十八個貿易夥伴，這些貿易夥伴占美國貿易逆差的九十五％，但這些國家在敲定貿易協議方面「拖延了很多時間」。

48小時內 宣布數個重大協議

貝森特週一接受CNBC訪問表示，未來四十八個小時，美國將進行幾個重大的貿易宣布，「許多國家的代表已改變談判的論調，因此，我的電子郵箱昨晚已經爆滿，許多國家提出新的提議和計畫」。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特週日在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對國家》中表示，隨著最後期限迫近，對於認真談判並做出讓步的國家，可能存在迴旋餘地，也許談判會推遲到最後期限之後，川普總統將做出決定。

白宮經濟顧問委員會主席米蘭週日在美國廣播公司（ABC）新聞網節目《本週》上也說，各國必須做出讓步才能讓關稅調降，做出讓步的國家可能看到他們的最後期限被推遲。

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