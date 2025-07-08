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美財長暗示 8/1前可續談

2025/07/08 05:30

美國與主要國家對等關稅談判進度美國與主要國家對等關稅談判進度

〔編譯盧永山／綜合報導〕隨著對等關稅的最後期限七月九日逼近，美國總統川普六日表示，未來幾天美國將敲定多項貿易協議，並在週一中午開始寄發十幾封或更多信函，通知其他國家從八月一日起將實施更高關稅。

川普四月二日在宣布實施十％至五十％對等關稅後不久，又宣布將延後關稅九十天至七月九日，期間僅徵收十％基本關稅，以讓各國有更多時間與美國談判貿易協議。他最新提出的時間，意味各國可在八月一日前繼續與美國談判。

美國財政部長貝森特在美國有線電視新聞網（CNN）《國情咨文》節目週日播出的專訪中表示，這些信函的基調可能並非立即對數十個國家徵收關稅，而是將設定另一個最後期限，美國貿易夥伴必須在這個期限前與美國達成協議，以避免面對四月二日宣布的關稅水準；「所以我們很快會看到許多協議」。他指出，約一百封信函將發給與美國沒有太多貿易往來的小國，其中許多國家已被徵收十％基本關稅，這些即將寄發的信函將確定對各國的關稅稅率。

貝森特還說，川普政府專注於十八個貿易夥伴，這些貿易夥伴占美國貿易逆差的九十五％，但這些國家在敲定貿易協議方面「拖延了很多時間」。

48小時內 宣布數個重大協議

貝森特週一接受CNBC訪問表示，未來四十八個小時，美國將進行幾個重大的貿易宣布，「許多國家的代表已改變談判的論調，因此，我的電子郵箱昨晚已經爆滿，許多國家提出新的提議和計畫」。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特週日在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對國家》中表示，隨著最後期限迫近，對於認真談判並做出讓步的國家，可能存在迴旋餘地，也許談判會推遲到最後期限之後，川普總統將做出決定。

白宮經濟顧問委員會主席米蘭週日在美國廣播公司（ABC）新聞網節目《本週》上也說，各國必須做出讓步才能讓關稅調降，做出讓步的國家可能看到他們的最後期限被推遲。

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