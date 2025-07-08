台美談判 學者：可能農業議題卡關

台灣與美國的對等關稅仍在談判中。（路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國對等關稅寬限期七月九日將至，經濟部長郭智輝昨表示「還在談判」。中央大學經濟系教授吳大任分析，台美談判結果尚不明朗，代表台灣談判團隊並非對美國所有要求讓步，推測可能是在農業議題仍有一定堅持，因此雙方談判仍膠著。

吳大任指出，美國總統川普支持者中很多是中西部選民，這些地區是重要的農業州，美國一直希望台灣解除美豬、美牛、基改食品的貿易限制，但這些議題對台灣也很兩難，讓步的話容易成為在野黨攻擊目標，影響政治、選舉；但若未與美國達成協議，對等關稅恐高達三十二％，台灣出口競爭力將不復存在。

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川普昨表示，支持金磚國家（BRICS）「反美政策」的國家，將被徵收額外十％關稅；另，美國財政部長貝森特也放話，若美國的貿易夥伴無法即時與華府達成協議，新關稅措施將於八月一日生效。

吳大任認為，美國這些宣示都是極限施壓、最後通牒，從各國反應看起來，日本比較不買單，印度則是反反覆覆；而川普日前已對日本撂下重話，聲稱應對日本課徵三十％或三十五％關稅，這次又嗆擬針對金磚國家加徵關稅，很有可能是劍指印度。雖然印度GDP（國內生產毛額）不高，但人口世界第一、潛在市場龐大，美國應該很重視談判結果。

吳大任觀察，美國近日和越南達成貿易協議，川普特別強調越南將開放市場，這是因為越南人口超過一億，具有足夠的市場規模，得以用對美全面零關稅來換取二十％的對等關稅，但台灣這方面可能比較弱勢。

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