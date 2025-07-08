對等關稅倒數 我團隊再赴美溝通

美國對等關稅緩衝期將在九日屆期，我方上週末再派出談判團隊赴美，爭取溝通機會，但對於談判相關進度，行政院昨三緘其口，不願證實。（路透資料照）

傳上週末啟程 近日會否收到美通知函 我方︰不臆測、不主動宣布

〔記者鍾麗華、廖家寧／台北報導〕美國對等關稅緩衝期將在九日屆期，美國總統川普七日開始寄發首批關稅暨貿易協議通知書；值此關鍵時刻，據指出，我方上週末再派出談判團隊赴美，爭取溝通機會，但對於談判相關進度，行政院昨三緘其口，不願證實，僅低調表示，「沒有更多說明」。經濟部長郭智輝昨日也在立法院表示，「關稅還在繼續談判，都還在談」。

對台美關稅談判進度，行政院上月廿九日曾表示與美方取得「建設性進展」，但未透露談判相關細節；據了解，最終結果仍待美方通知或公布，對於近日是否會收到美方的通知信函，我方不臆測，也不會主動對外說明或宣布。

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美國四月初宣布對等關稅新政後，台美在四月十一日首次視訊會議，五月一日展開首輪實體磋商，我國總談判代表楊珍妮五月中旬赴韓國濟州島出席APEC貿易部長會議時，雙方也就談判進展交換意見。六月廿五日再進行第二輪實體磋商，期間並密集以視訊、文件往來溝通，談判內容也步步對焦、進入深水區，再逐步凝聚共識。

據悉，我談判團隊上週末再度前往華府，與六月底第二輪實體磋商的團隊相較，此次赴美規模較小、人數也明顯減少，主要的任務是把握最後溝通機會，積極爭取對我最有利的關稅稅率。對於我方談判人員是否在華府？相關官員皆表示無可奉告，行政院昨也不證實，僅強調「雙方持續就關稅議題溝通磋商」。

郭智輝昨也表示，台美還在持續談判。他日前曾說明，台美談判朝好的方向在走，我方已清楚美國確切的需求，例如非關稅貿易障礙、出口管制、洗產地防堵等；他強調，有信心能談到一個不會有差別待遇的關稅。

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