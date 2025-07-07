交易冷 今年移轉棟數恐創前五低

近10年全國前5月買賣移轉棟數統計

前5月年減27％、4萬棟

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部統計，今年前五月全國買賣移轉棟數約十．六七萬棟，較去年同期的十四．六五萬棟少掉近四萬棟、年減逾二十七％，今年全年很大機率將創下統計以來前五低紀錄。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，上半年房市面臨關稅、股災、限貸令等內外壓力，不但投資、置產出現轉向，連自住剛需都面臨房價、房貸政策挑戰，上半年交易量正好驗證房市景氣七年一輪的魔咒。

請繼續往下閱讀...

根據內政部統計，全國買賣移轉棟數前五低紀錄，依序為二○一六年二十四．五四萬棟、二○○一年二十五．九五萬棟、二○一七年二十六．六一萬棟、二○一八年二十七．七九萬棟及一九九一年二十八．八五萬棟；其中，二○一六、二○一七年前五月移轉量分別僅八．五九萬、十．二五萬棟，而今年前五月移轉量約十．六七萬棟，僅比二○一七年同期多近四％。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，今年房價雖然修正幅度不顯著，但無論新建案或中古屋均成交慘淡，成交量進入冰河期；然而，在新建案交屋潮挹注下，全年買賣移轉棟數粗估仍在二十八萬棟上下，不至於跌破歷史新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從前五月數據來看，推估全年買賣移轉棟數可能出現二十八萬棟保衛戰，且其中包括許多交屋案，實際狀況恐比數字呈現的更嚴峻。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法