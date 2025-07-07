量窒息、價盤整 房價跌勢確定

中央銀行打房措施層層加壓，房市反轉是遲早的事，從目前趨勢來看，今年房市朝「量窒息、價盤整」的機率最高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價跌勢確定，中古屋房價從盤整進入「緩跌」。根據房仲業者發布最新中古屋房價指數，主要都會區今年起指數向下趨勢明顯，部分都會區今年一、二季指數甚至低於去年第三季。

預期下半年 購屋族撿便宜時機

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，中央銀行打房措施層層加壓，房市反轉是遲早的事，從目前趨勢來看，今年房市朝「量窒息、價盤整」的機率最高，預期下半年跌幅可能更大，購屋族撿便宜時機即將到來。

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根據信義房屋發布都會區房價指數，第一季全國約一六八．四二、季跌○．六一％；而第一季全國標準房價每坪約二十七．五二萬元，幾乎快跌回去年第三季每坪約二十七．三二萬元水準，六都與新竹縣市中，又以台南市跌勢最明顯，每坪均價約二十二．五三萬元，比去年第二季每坪二十二．三五萬元還低；再來是新竹縣市，第一季每坪均價約三十九．八萬元，在去年第三、四季短暫站上四字頭後，再度跌回三字頭。

房價指數 跌去年Q2前水準

觀察第二季的政大永慶房價指數，主要都會區中，台北市、台中市自去年第四季至今年第二季已連續三季走跌，其餘都會區則在今年第一季小幅盤整後，第二季全面走跌；且第二季全國、六都房價指數，全數比去年第二季低。房產業者解讀，顯示房價已全數跌回去年第二季以前水準。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年第三季央行祭出第七波選擇性信用管制後，買賣移轉棟數在第四季便量縮，尤其之前漲幅較大的新北市、新竹地區及台南市，更出現斷崖式下滑，確實開啟房價修正的氣氛。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，往往景氣走到高檔要轉折時，都會有政策出手干預，包括二○一六年的房地合一稅與此次央行房貸管控政策，目前房市交易量出現緊縮，價格也在高檔出現鬆動，整體已進入盤整階段。

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