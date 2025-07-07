晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

法人︰強勢台幣不等於獲利下滑

2025/07/07 05:30

元大投顧分析，回顧三次新台幣升值完整週期，企業「匯率升值致使獲利能力下滑」的關聯並不明顯。（中央社資料照）元大投顧分析，回顧三次新台幣升值完整週期，企業「匯率升值致使獲利能力下滑」的關聯並不明顯。（中央社資料照）

僅部分低毛利代工廠商 受匯率變動影響較大

〔記者張慧雯／台北報導〕今年以來台幣強勢升值逾一成，投資人擔憂企業恐面臨匯損、競爭力下滑等問題。不過，元大投顧最新報告指出，以過去三次完整的新台幣「升貶週期」檢視企業營業利益率與淨利率變化，結果顯示「匯率升值致使獲利能力下滑」的關聯並不明顯，僅OEM／ODM代工廠商因毛利率低，幾乎無力將損失轉嫁給客戶，只能自行吸收，對匯率變動極為敏感。

元大投顧分析，回顧三次新台幣升值完整週期，以台灣五○及中型一○○公司為基礎，剔除金融股及財務資料不完整的公司後，以一一○檔個股為研究樣本，以新台幣匯率分別與各公司的營業利益率及淨利率跑相關係數，發現二者與台幣匯率相關不大，即「匯率升值致使獲利能力下滑」的關聯並不明顯。

3因素 升值與獲利關聯不明顯

元大投顧認為，升值與獲利能力下滑無明顯相關原因可能有三：第一，企業具備價格轉嫁能力，特別是大型出口商，本身具強勁品牌力或技術門檻，即使面臨台幣升值，仍可透過報價調整、成本控制或供應鏈重組因應；第二，匯率只是眾多變數之一，許多更強的驅動力才是主導獲利的關鍵因素，以二○一八年第二季至二○二一年第二季為例，疫情期間台幣大幅升值，全球對台灣電子與資通訊產品的爆發性需求，反而帶動台灣出口與企業獲利創高；第三，樣本涵蓋內外需產業，匯率影響正負相抵。

元大投顧指出，進一步分析可得出一結論，就是OEM／ODM代工廠商因毛利率低，幾乎無力將損失轉嫁給客戶，只能自行吸收，因此對匯率變動極為敏感；同時，從財報角度看，台幣升值對企業確實可能造成短期匯兌損失，但這種影響多屬帳面性質，對實質經營效率或長期競爭力的衝擊，並不如傳統印象中那麼嚴重。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財