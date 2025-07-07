法人︰強勢台幣不等於獲利下滑

元大投顧分析，回顧三次新台幣升值完整週期，企業「匯率升值致使獲利能力下滑」的關聯並不明顯。（中央社資料照）

僅部分低毛利代工廠商 受匯率變動影響較大

〔記者張慧雯／台北報導〕今年以來台幣強勢升值逾一成，投資人擔憂企業恐面臨匯損、競爭力下滑等問題。不過，元大投顧最新報告指出，以過去三次完整的新台幣「升貶週期」檢視企業營業利益率與淨利率變化，結果顯示「匯率升值致使獲利能力下滑」的關聯並不明顯，僅OEM／ODM代工廠商因毛利率低，幾乎無力將損失轉嫁給客戶，只能自行吸收，對匯率變動極為敏感。

元大投顧分析，回顧三次新台幣升值完整週期，以台灣五○及中型一○○公司為基礎，剔除金融股及財務資料不完整的公司後，以一一○檔個股為研究樣本，以新台幣匯率分別與各公司的營業利益率及淨利率跑相關係數，發現二者與台幣匯率相關不大，即「匯率升值致使獲利能力下滑」的關聯並不明顯。

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3因素 升值與獲利關聯不明顯

元大投顧認為，升值與獲利能力下滑無明顯相關原因可能有三：第一，企業具備價格轉嫁能力，特別是大型出口商，本身具強勁品牌力或技術門檻，即使面臨台幣升值，仍可透過報價調整、成本控制或供應鏈重組因應；第二，匯率只是眾多變數之一，許多更強的驅動力才是主導獲利的關鍵因素，以二○一八年第二季至二○二一年第二季為例，疫情期間台幣大幅升值，全球對台灣電子與資通訊產品的爆發性需求，反而帶動台灣出口與企業獲利創高；第三，樣本涵蓋內外需產業，匯率影響正負相抵。

元大投顧指出，進一步分析可得出一結論，就是OEM／ODM代工廠商因毛利率低，幾乎無力將損失轉嫁給客戶，只能自行吸收，因此對匯率變動極為敏感；同時，從財報角度看，台幣升值對企業確實可能造成短期匯兌損失，但這種影響多屬帳面性質，對實質經營效率或長期競爭力的衝擊，並不如傳統印象中那麼嚴重。

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