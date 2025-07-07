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法財長籲歐增關稅壁壘 對抗中國

2025/07/07 05:30

法國財政部長隆巴爾（Eric Lombard）表示，歐洲必須加強關稅壁壘，以對抗可能損害歐洲大陸產業經濟的中國進口產品。（法新社資料照）法國財政部長隆巴爾（Eric Lombard）表示，歐洲必須加強關稅壁壘，以對抗可能損害歐洲大陸產業經濟的中國進口產品。（法新社資料照）

中國廉價商品已淹沒歐洲 應設定邊境配額防堵

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，法國財政部長隆巴爾（Eric Lombard）表示，歐洲必須加強關稅壁壘，以對抗可能損害歐洲大陸產業經濟的中國進口產品；歐洲雖已對中國進口鋼鐵和汽車採取行動，但仍須修改規則，以便更廣泛地採取措施對抗來自中國的進口產品。

隆巴爾五日在法國普羅旺斯地區艾克斯舉行的經濟會議上表示：「在當今世界，我們必須保護我們的產業。我們必須在所有產業領域都這樣做，否則中國所擬定在每個產業的產能都超過全球市占率五十％的政策，將會扼殺我們的產業。」

川普關稅 恐加劇中國貨傾銷

隆巴爾的言論凸顯巴黎當局日益增加的擔憂，即美國總統川普重塑全球貿易流動的努力，可能在多個面向打擊歐洲，不僅是因為對美國出口的潛在關稅問題，還有美國開徵關稅後可能促成中國廉價產品湧入歐洲。

中國四日宣布對歐洲進口白蘭地徵收反傾銷稅，但對同意訂定最低價格水準的主要干邑白蘭地生產商豁免；中國此舉是針對歐盟去年決定對中國製電動車徵收高達四十五％關稅所做的反擊。

彭博四日報導，中國政府計畫將本月與歐盟領導人為期兩天的峰會縮短至一天，再次凸顯歐洲與北京之間的緊張關係。

法國工業部長費拉奇（Marc Ferracci）四日在上述經濟會議上受訪時，也呼籲歐洲加強對中國進口產品的防禦。他表示：「另一個令人擔憂的現象是，原本流向美國的中國產品，現在正流向歐洲。中國在眾多產業都存在產能過剩，這對我們的產業來說非常敏感，也非常危險。」

隆巴爾今年四月接受法媒訪問時曾指出，中國廉價商品已「淹沒」歐洲，正在透過分析貨物流動來密切監控，以防堵中國商品進一步湧入，並將致力推動歐盟設定邊境配額，以保護歐洲市場。他表示，每晚都有六百架裝滿中貨的大型飛機飛往歐洲，以低成本的貨物淹沒歐洲，這也對歐洲企業造成問題，強調不能讓中國貨逃過增值稅以及歐洲品質、製造和安全等規範。

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